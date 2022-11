Avril Lavigne lanza su nuevo sencillo I’m A Mess junto a Yungblud

Avril Lavigne acaba de lanzar su último sencillo, I’m A Mess (con Yunglubd), a través del sello de Travis Barker, DTA Records.

La canción fue escrita por Avril Lavigne, Travis Barker, John Feldmann y Dominic Harrison, también conocido como Yungblud y fue producida por Feldmann y Barker.

Avril recientemente cautivó al público en la inauguración de Las Vegas When We Were Young Festival, con Variety nombrando su set como uno de los aspectos más destacados del festival.

La artista se encuentra actualmente en una gira mundial en apoyo de su álbum Love Sux, la cual se dirige a Japón la próxima semana y luego llega a Europa en 2023.