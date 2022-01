Avión presidencial podría rentarse o intercambiarse por helicópteros si no se logra venderlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se analiza entregar el avión presidencial TP-01 a la compañía Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, SA de CV, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que pueda rentarlo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que también se examina la posibilidad de intercambiar con una empresa privada el "José María Morelos y Pavón" por helicópteros para combatir incendios.

"Estamos procurando que se venda. Hay propuestas de empresas que quieren intercambiar. La última empresa por unos helicópteros por el avión, incluso son helicópteros que se podrían utilizar para atender incendios forestales y estamos analizando esa posibilidad, siempre y cuando el avión se acepte al precio de avalúo igual que los helicópteros.

"Y la otra posibilidad es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto (Felipe Ángeles) junto con el Aeropuerto de Palenque, de Chetumal, el nuevo Aeropuerto de Tulum, que esa empresa maneje este avión y pueda rentarlo".

En Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que "hay que hacer cuentas" al tomar esta última opción, pues señaló que estos viajes tendrían que ser largos, como de la Ciudad de México a Tulum, a Cancún o a Los Cabos.

"Fue un absurdo esa compra, una acción irracional, no solo por el lujo y la extravagancia sino porque técnicamente esos aviones están diseñados para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible, para largas distancias y no es para despegar aquí y bajar en Tuxtla Gutiérrez o en Villahermosa o en Guanajuato o en Guadalajara, no, porque es muy costoso y no se recomienda, es para viajes largos", cuestionó.