Avión aterriza de emergencia en CDMX tras ser impactado por un rayo

Este martes por la noche, un vuelo de Aeroméxico con destino a la ciudad de Nueva York tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que un rayo lo impactó.

Aeroméxico confirmó que se trató de un impacto de un rayo que no ocasionó ninguna emergencia mayor, pero, por protocolo, el piloto decidió regresar al AICM y aterrizaron alrededor de las 21:30 hrs.

La aerolínea informó que los pasajeros ya están por abordar de nuevo para reanudar su vuelo hacia Nueva York.

En su cuenta de Twitter, @AlexTienda reportó lo sucedido: "El Vuelo de Aeromexico 404 con ruta CDMX a NY fue impactado por un rayo durante su salida y por algún motivo (aún no confirmado), ahora va de regreso a CDMX".

Los rayos son fenómenos naturales impactantes. El estruendo y la luz que producen iluminan el cielo durante las tormentas debido a su potente carga electrostática. Probablemente, te has enterado sobre accidentes que ocurren a causa de los rayos. Pero ¿sabes qué sucede si uno impacta un avión?

En principio, este fenómeno es más común de lo que imaginas. De acuerdo con el Centro de Instrucción Aeronáutica IASCA, un avión comercial es alcanzado por un rayo cada mil horas de vuelo; además la Organización de Aviación Civil Internacional señala que alrededor de 300 aviones reciben el impacto de un rayo cada día.

Aunque puede ser un acontecimiento impactante y aterrador, la caída de un rayo en una aeronave comúnmente no tiene consecuencias graves.

Cuando un rayo cae en un avión no pasará nada más que un buen susto a quienes estén cerca, ya que la luminosidad y el estruendoso ruido que provocan serán impactantes. No obstante, la descarga eléctrica no provocará nada a los tripulantes de una aeronave debido a la forma en la que los aviones son construidos.

Para una explicación más amplia, tendremos que recurrir a la ciencia y al físico Michael Faraday quien investigó acerca de los fenómenos de la inducción electromagnética.

En 1836 Faraday construyó una caja metálica — material conductor— con la finalidad de proteger los campos eléctricos y estáticos, por lo que, al colocar un campo eléctrico exterior, provocaba que el interior de la jaula fuera nulo; es decir, cuando se aplica electricidad a la caja de metal, el interior no la recibe sino que la carga eléctrica se mueve únicamente por el exterior.

¿Qué sucede cuando un rayo impacta un avión?

Los aviones no son propiamente una jaula de Faraday, no obstante, la forma y los materiales con los que son construidos provocan ese efecto, ya que, de acuerdo con la Asociación de Pilotos Retirados de Chile, la mayoría de las superficies de los aviones son principalmente de aluminio, un excelente conductor de electricidad.

De esta forma, cuando un rayo impacta un avión se produce el efecto de la caja de Faraday: la electricidad corre por el exterior y el interior queda libre de peligro. Si el avión es construido con fibra de carbono — material semiconductor— la Asociación de Pilotos Retirados de Chile indica que se colocan en la nave fibras conductoras o mallas diseñadas para transportar la corriente de los rayos.

Este efecto también es observable en los elevadores y los carros, de acuerdo con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estos últimos son dos de los lugares más seguros para permanecer durante una tormenta eléctrica, ya que su exterior metálico actúa como una jaula de Faraday, lo que significa que en el interior no correrá la electricidad.

Los aviones no son cajas perfectas y completamente cerradas: hay ventanas, por ejemplo. De esta forma es posible que una pequeña carga eléctrica entre en la cabina, pero no te preocupes, esta no afectaría a los pasajeros.

De acuerdo con la IASCA, los equipos eléctricos y electrónicos de a bordo, especialmente el sistema de navegación y computadoras, serán los únicos que pueden resultar afectados.

Así, cuando un rayo impacta un avión, la corriente pasará de la punta de las alas al fuselaje, que actúa como conductor de electricidad, y saldrá por la cola de la aeronave sin que el vuelo o la tripulación sean afectados.