Avanzan preparativos rumbo a proceso electoral en Coahuila

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó el proceso técnico operativo para la instrumentación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y del sistema "Candidatas, Candidatos, Conóceles", para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.

Se informó que aun no se cuentan con intenciones de aspirantes a candidaturas independientes y que aún se encuentra abierta la convocatoria, hasta el próximo 31 de diciembre de 2022, para llevar su manifiesto de intención a las oficinas centrales, en caso de participar en la elección de gobernador, o en los comités distritales, en caso de participar por alguna diputación local.

En sesión del IEC, se aprobaron los lineamientos en materia de paridad de género, así como los lineamientos para la implementación de acciones afirmativas y para la auto adscripción y autoidentificación de los grupos en situación de vulnerabilidad para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el que se renovarán 27 diputaciones del Congreso del Estado.

Fueron aprobados los acuerdos en los que se abrogan: el Reglamento de Sesiones del IEC, emitido en 2016, y se aprueba el nuevo Reglamento de Sesiones de este Instituto; y el Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones y Comités emitido en 2016, y se aprueba el nuevo Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones y Comités de este Órgano Electoral.

Se aprobó la metodología para la elaboración de los informes de distribución de los promocionales de radio y televisión en razón de género, para la etapa de campaña, así como el catálogo de Programas de Radio y Televisión que difundan noticias, respecto de los cuales se realizará el monitoreo en las etapas de Precampañas, Intercampañas, Campañas, Veda Electoral y Jornada Electoral.

Fueron aprobados los acuerdos referentes a los diseños del material y documentación electoral, tanto para el voto en el Territorio Nacional, como para el voto de la Ciudadanía Coahuilense residente en el extranjero, en modalidad postal, al igual que a la documentación electoral para el voto de la Ciudadanía Coahuilense residente en el extranjero, en su modalidad electrónica por internet, y los elementos que integran el Paquete Electoral Postal (PEP) para el voto de la Ciudadanía Coahuilense residente en el extranjero, para la elección de la Gubernatura.

Fueron aprobados los lineamientos para la formulación y respuesta a los requerimientos que los partidos políticos deberán de atender respecto de la solicitud de registro de los Convenios de Coalición para los Procesos Electorales Locales, de igual manera que se aprobó el acuerdo por el cual se tiene a los Partidos Políticos Nacionales y Local, por comunicando lo relativo a los Procesos Internos de selección de candidaturas a los cargos de elección popular para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023.

El Consejo determinó los horarios de labores durante el proceso Electoral Local 2023, los cuales serán de Lunes a Viernes de 9;00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00, y Sábados de 10:00 a 14:00 horas, dicho horario será aplicable en los 16 comités distritales como en los 38 comités municipales, y en caso de los días en los que exista vencimiento de término, cada comité y el mismo instituto, deberán tomar las previsiones atinentes para que el personal , se encuentren en las oficinas respectivas hasta las 24:00 horas.

Los consejeros invitaron a la ciudadanía en general a formar parte de la observación electoral, la cual, destacaron, como la que otorga certeza a los procesos electorales y ayuda en la evaluación del trabajo de los Órganos Electorales Locales, se tiene hasta el 30 de abril del 2023 para la inscripción al mismo.

NO ACREDITAN INFRACCIONES

Se aprobó el proyecto de acuerdo relativo a la resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con el número de expediente DEAJ/POS/006/2022, en relación con el Procedimiento Sancionador Ordinario, interpuesto por el C. Sergio Antonio de la Torre Servín de la Mora, en su calidad de ciudadano Mexicano, en contra del C. Luis Fernando Salazar Fernández por la supuesta realización de “Actos anticipados de precampaña y campaña”, pues estima que, en una entrevista de un programa de televisión local, realizó manifestaciones de naturaleza proselitista, por lo que, en base a las pruebas ofrecidas por el promovente se determina no acreditadas las infracciones a la normatividad electoral, consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña debido a que en la entrevista denunciada no se desprende solicitud alguna de apoyo o respaldo por la parte denunciada.

Así mismo, fue aprobado el acuerdo relativo a la Resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con el número de expediente DEAJ/POS/001/2022, iniciado por el C. Mario Rafael Llergo Latournerie, en su carácter de diputado y representante propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido de la Revolución Democrática, y de la cuarta regidora la C. Kenia Carreón, por la presunta “Publicación en la red social Twitter, en la que se observa a la 4ta regidora Kenia Carreón ofreciendo un programa de cemento a bajo costo”, de la cual tiene por no acreditadas las infracciones a la normatividad electoral, consistentes en actos anticipados de campaña, coacción al voto, así como el uso indebido programas sociales, además de tenerse por no acreditada la responsabilidad, toda vez que se declara infundado el procedimiento.