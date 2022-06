Avanza verificación en parque Ferropuertos

Este sábado por la mañana, el director de Protección Civil, Jorge Luis Juárez, mencionó que durante las ultimas dos semanas se han verificado ocho empresas en el parque industrial de Ferropuertos.

Pese a que son pocas, están tratando de darle la atención necesaria a las instituciones que visitan, para detectar las áreas de oportunidad de los establecimientos, "sabemos que es muy largo el tema, que es muy grande el tiempo que vamos a llevarnos, sin embargo queremos hacerlo." así lo dijo el dirigente.

Señaló también, que solo en Ferropuertos, tienen contempladas al rededor de 50 empresas, por lo que el programa tomará una cantidad considerable de tiempo, además, tanto Protección Civil, como el municipio, esperan que las mismas compañías extiendan la invitación a la instancia para asesoramiento, situación que se ha presentado en las empresas ya verificadas.

"Es muy importante aclarar, no es de forma recaudatoria, es un acercamiento amigable, que tengamos la oportunidad de hablar con ellos para que no se vayan a cerrar las puertas a Protección Civil", así lo dijo Juárez, quien además aseguró que no pretenden clausurar, sino observar y minimizar los posibles riesgos, así como dar seguimiento de los señalamientos de parte de la dirección, para evitar cualquier accidente que se pueda presentar.

La intención de este programa de verificación, es capacitar sobre el tema de la protección, a todas las empresas del municipio de Torreón, el proyecto además tendrá dos pasos, primero verificar los documentos, y después, realizar planes de acción que deben coincidir con los documentos.

En Torreón, cada empresa debe cumplir con 4 brigadas principales: evacuación, búsqueda y rescate de personas, incendios y primeros auxilios, además de contar con un acta constitutiva y una carpeta con todos los protocolos de seguridad.

Finalmente, Jorge Luis comentó que el primer parque industrial a verificar es Ferropuertos, debido a que es la zona donde se presentaron los últimos incidentes, el más reciente con el incendio en una empresa recicladora que terminó en perdidas totales y el derrumbe de silos que terminó con la vida de un trabajador.

