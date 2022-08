Avanza rehabilitación de la Plaza Mayor de Torreón

Estiman que antes de las Fiestas Patrias quedará lista la rehabilitación de la Plaza Mayor de Torreón, se invierten un millón y medio de pesos.

El director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, señaló que se trabaja de noche para no afectar a la gente que transita por aquí, excepto cuando ha caído lluvia. Explicó que se trabaja en el oxidado del concreto para que pueda retomar su color y su formato original, pues en la administración municipal anterior se aplicó pintura de varios colores en la explanada del espacio público.

"Lo que queremos es regresarlo al (color) original para que perdure por los años, las olas que se ven y que fueron, en algún momento, pintadas de colores muy brillantes, el concepto son las olas de la arena en el desierto, es el concepto que se tenía desde la parte arquitectónica y estamos retomando el mismo", comentó.

Dijo que se busca contar con diferentes tonos en colores neutros para luego, en su momento, ya teniendo los colores oxidados, poderlos sellar. Indicó que la entrega está programada antes de las Fiestas Patrias, que se llevan a cabo el próximo mes de septiembre en la Plaza Mayor.

"Estamos calculando que para el primero de septiembre, una vez iniciados los festejos del mes Patrio, podamos estar entregando este trabajo", expuso. Dijo que la obra se ha desarrollado en varias etapas y que la inversión alcanza el millón y medio de pesos.

"Pudiera parecer mucho pero yo lo pongo en perspectiva: cada que se pintaba, se gastaban alrededor de 300 mil pesos en pintura, no se veía limpio, siempre se veía sucio, descarapelado, no era apetecible al tránsito peatonal porque brillaba mucho ese tipo de pintura y ya llevaba más de siete capas, entonces, si lo ponemos en perspectiva, en costo-beneficio, si bien es cierto la inversión que tenemos que realizar en algo que generalmente no debiera de ser porque el deber ser hubiera sido mantenerlo oxidado y sellado, en el tiempo le generará un ahorro al Municipio", dijo.

El director dijo que las fuentes ya fueron reparadas pero no están llenas por el oxidado que se realiza en la explanada. Señaló que tenían filtraciones y el concepto ahora es que funcionarán como alberca, de modo que la misma agua será reciclable y se clorará para su mayor mantenimiento, para que sea más clara.