Autos fronterizos no podrán regularizarse

Los vehículos americanos cuyos propietarios les tramitaron placas fronterizas o simulación de regularizaciones ilegales obteniendo laminados de Oaxaca y otros estados no podrán entrar en el decreto de automóviles "chocolate", porque sus números de serie ya aparecen dentro del Registro Público Vehicular (Repuve), afirmó Armando García Grimaldo, coordinador de UDC Nacional. Señaló que el personal de Repuve notificó que los vehículos con placas fronterizas, así como los automóviles que gestionaron la matrícula en otros estados para aparentar su regularización, están dentro del sistema de registro y por lo tanto no pueden ser inscritos.

Sin embargo, no aparecen como nacionales, por lo que no pueden tramitar láminas ni el pago de derechos vehiculares.

Pero tampoco pueden ser regularizados porque el sistema los rebota al encontrarse ya dentro de este, precisó García Grimaldo. Cuestionado por la fecha en la que abrirá República oficinas en Monclova para registrar y regularizar automóviles "chocolate", Armando García Grimaldo dijo que aún no hay una fecha formal. Dijo que entre el 15 y el 20 podría iniciar esto, pero indicó que no es oficial, y cuestionó la situación, pues todavía no está la oficina abierta y ya están dando fecha para citas hasta septiembre.

Solo en Saltillo y Torreón están abiertos los módulos del registro público vehicular, y por alguna razón desconocida recortaron el horario de atención, con lo que redujeron el número de regularizaciones de 74 a 32 por día.

Recordó que en Coahuila hay más de 140 mil automóviles "chocolate", y para poder regularizarlos dentro del plazo establecido por el decreto se necesitaría que se realicen 1,260 trámites diarios, y actualmente no se alcanzan ni 50.