Autorizan crédito a Durango por más de mil millones de pesos

Dentro del paquete económico del Estado de Durango para el 2023 y aprobado por el Congreso del Estado, se contempla la línea de crédito por más de mil millones de pesos, con el que se podría solucionar principalmente el tema del semáforo financiero rojo en el que se encuentra la entidad.

Así lo dio a conocer la diputada por el Distrito X en cabecera en Gómez Palacio, Alejandra del Valle Ramírez, vocal de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, quien consideró que "sí tiene que haber la inyección de dinero limpio para poder solucionar principalmente el tema del semáforo financiero. En la Ley de Ingresos ya venía uno incluido (préstamo) por cerca de mil millones de pesos, el cual se aprobó de forma unánime para el próximo año, ya que para el presente ya no alcanzaba", explicó. Los municipios que solicitaron la autorización de gestionar una línea de crédito han sido solo dos: Santiago Papasquiaro y Nombre de Dios.

De los municipios de Gómez Palacio y Lerdo consideró que será necesario que soliciten un crédito, "la situación no está para más, necesitan la inyección de dinero fresco, nosotros en el Congreso estaremos muy atentos de que todo sea supervisado principalmente en el tema de obras", anunció la legisladora.

En ese sentido, dijo que de forma particular como integrante de la Comisión de Hacienda estará vigilante en cuanto al tema de Cuentas Públicas de los municipios. Por otra parte, la diputada por Morena, dijo que en cuando al replaqueo, se descartó la idea del cobro de la tenencia, por lo que estima que el pago podría rondar en los tres mil pesos, incluyendo las láminas nuevas, las cuales habrán de cambiar en el 2023.

"Todo como siempre, se tiene todo el año, claro que si no lo pagan en tiempo, en 90 días, ya tendrías que pagar recargos y multas, no cambia… yo creo que aquí el tema de concientización de la gente de que tenemos que ser responsables", dijo del Valle Ramírez.

Y en cuanto al tema de los automóviles de procedencia extranjera, los cuales entran en el decreto y que tiene como fecha límite el 31 de diciembre para realizar su regularización, anunció que se buscará la forma de ampliar el plazo. Recordar que ha sido baja la respuesta por parte de los propietarios de automóviles seminuevos y de procedencia extranjera.

Del Valle adelantó también que se realizará una reestructuración al interior de las diferentes secretarías tras detectarse trabajadores en nómina que cobraban sin asistir. El mayor número de personas en tal situación fueron detectadas en la Secretaría de Educación, que actualmente su nómina representa más del 50 por ciento del gasto del Gobierno del Estado.

"Se va hacer más eficiente el sistema público para poder optimizar más recurso porque no habrá incremento de sueldos, plazas nuevas, entonces se va quitar al que no trabajaba, al que no asistía y se va hacer más trabajo con menos".