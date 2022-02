Autoridades van contra 'covifiestas' en fraccionamientos cerrados de Torreón

El Subcomité de Salud de la Laguna va contra la realización de fiestas sin control en fraccionamientos cerrados del municipio de Torreón, esto en el marco del alza de contagios del COVID-19 que se ha registrado en los últimos meses, principalmente por la presencia de la llamada variante "Ómicron".

Fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien adelantó que habrán de lanzar oficios a los comités directivos de los fraccionamientos cerrados del municipio, esto con el objetivo de que se hagan responsables del control de eventos sociales en los domicilios del sector al que pertenezcan. Se busca evitar el ingreso masivo de personas a viviendas en las que puedan darse contagios por la ausencia de protocolos sanitarios; de la misma forma buscan evitarse situaciones de desorden derivadas del consumo excesivo del alcohol y el alto volumen de la música.

Lo anterior ocurre luego de que el fin de semana pasado se detectaron y dispersaron fiestas fuera de control en fraccionamientos residenciales como Las Trojes y Torreón Jardín, en los cuales se detectaron aglomeraciones y omisiones de protocolos sanitarios, así como alteraciones al orden público por la presencia de jóvenes alcoholizados, música con volumen alto hasta la madrugada y demás actividades que ameritaron actas administrativas.

"He pedido al Subcomité de manera respetuosa que analice esta misma semana enviar un oficio a las directivas de los sectores semiresidenciales y residenciales, sobretodo cerradas, para que seamos responsables solidarios en un dado caso de que se presente un número excesivo de gente, ponerle un número, pero ya lo determinará el Subcomité, no lo quiero dar yo tampoco, el número de gente y que también nadie se sienta invadido en el espacio cuando quiere tener una reunión familiar o una fiesta… El (comité) fraccionamiento debe tener la responsabilidad de avisar o de no permitir la entrada cuando es en exceso el número de visitantes", señaló Riquelme Solís.

Dijo que el limitar ese tipo de acciones ayudará en primer lugar a evitar faltas administrativas en contra de los propietarios de la vivienda en cuestión, pero también de que no se produzcan más contagios del COVID-19, que en últimas semanas ha detonado los casos activos, hospitalizaciones y hasta fallecimientos entre la población de la entidad.

"Precisamente por eso no hemos restringido los lugares donde acuden los jóvenes, donde tradicionalmente pueden ellos tener una recreación o diversión, para evitar pretextos, mucha gente dice y hay publicaciones que dicen 'déjenlos', pero el problema no es ese, es en qué termina, luego con los contagios y demás, tampoco el riesgo son los chavos, sino cuando llegan con la abuelita, con la tía y con el propio vecino, bueno, es evitar las cosas", señaló el gobernador de Coahuila.