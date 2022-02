Autoridades proceden penalmente contra agresores de agentes viales en Torreón

El jefe de Tránsito y Vialidad de Torreón, Luis Morales, informó que se han realizado ya dos denuncias en contra de ciudadanos que han agredido y hasta lesionado a elementos de la corporación a su cargo en este arranque de 2022, se trata de casos que se han ventilado incluso en redes sociales y que derivan de la aplicación de multas.

Fue durante hoy sábado en la mañana que el funcionario municipal destacó el trabajo de los elementos en temas de mejora al trato de los conductores, el respeto a sus derechos humanos y la aplicación del reglamento en todos los casos, aunque precisamente ese último factor ha jugado en contra de elementos que han sido víctimas de atropellos de choferes agresivos y que han tratado de intimidarlos de formas diversas, incluso argumentando ser influyentes con las propias autoridades.

“Con la presencia del fiscal, la semana pasada, dio la instrucción de no pasar por alto las agresiones verbales, los insultos que genera la ciudadanía que desafortunadamente no acepta cuando comete una falta, es la constante, es muy raro que alguien diga ‘sí, me pasé el rojo, di la vuelta prohibida’ y espere la infracción, pero el extremo de esto es cuando se detienen a las personas, hacen una agresión e insultan a la autoridad y también hay hechos donde hay agresiones físicas”.

Señaló que la primera de las denuncias corresponde a una persona que profirió insultos de toda clase en bulevar Revolución y durante el pasado 7 de febrero, la otra corresponde a un sujeto que incluso le causó una lesión en las manos a un agente justo cuando retiraba una placa.

“Esas situaciones no pueden estar pasando”, advirtió Morales Cortés.