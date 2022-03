Autoridades estatales y municipales se reúnen con colonos tras bloqueo; establecen fecha para terminar obras

Tras el bloqueo que realizaron los habitantes de las colonias Las Rosas y El Campestre la tarde de ayer para exigir la terminación de las obras, hoy sostuvieron un encuentro con autoridades municipales y estatales, donde el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope) Rafael Sarmiento Álvares, se comprometió a que será a finales del mes de abril cuando termine la introducción de los 15.5 kilómetros de la nueva red de drenaje.

Al encuentro celebrado a un costado de la parroquia de la Sagrada Familia de la colonia Las Rosas, acudieron el titular de Obras Públicas del municipio, Arturo Rodríguez, Héctor Torres, titular de Sideapa, así como el subdelegado de Secope, Alfredo Alarcón, entre otros.

Sarmiento explicó que el retraso de la obra, además de los cambios en los métodos para la ejecución del proyecto se debió a las suspensiones de la obra, una por ejemplo solicitada por Sideapa en el mes de diciembre, a fin de no generar molestias en la temporada.

"Las empresas legalmente pueden decir: 'oye, tú me has parado por algunos cambios que ha habido en los tramos, por algunas dificultades que hemos tenido'. Son más de 15 kilómetros de red de drenaje que vamos a meter, ahorita llevamos 12 (...) nos pudiéramos ir hasta el mes de junio, sin embargo el gobernador (José Rosas Aispuro) dijo la obra la terminas en abril, ya platicamos con las empresas, no van a reclamar más tiempo", detalló Sarmiento.

Los cambios y el retraso no generan mayor inversión de la programada.

El titular de Secope explicó también que en el mes de marzo concluirán los trabajos de introducción de la nueva red de drenaje y durante abril se realizarán los trabajos de pavimentación de las 22 calles en donde se trabaja.

"Si bien es cierto que las empresas son de dos tipos: una sola que está haciendo el drenaje y son seis o siete que van a pavimentar, para poder pavimentar primero necesitamos terminar con el drenaje y algunas tomas domiciliarias de agua potable por eso la coordinación que debemos tener con aguas del Municipio es importante y con Obras Públicas Municipales", comentó.