Autoridades de Torreón refuerzan medidas antiCOVID ante alza de contagios

Se refuerzan las medidas de prevención del contagio del COVID-19 en los espacios públicos de Torreón y las oficinas municipales, así lo informaron este miércoles las autoridades en el contexto de alza de casos en todo el país y la Comarca Lagunera.

Fue durante este día que se informó que los filtros de prevención del contagio en los accesos a edificios municipales se reforzarán, al igual que la observancia de otras medidas como la distancia social, el uso del cubrebocas, así como la aplicación de sustancias eliminadoras de virus y bacterias en oficinas, plazas, hospitales, transporte público y vehículos de uso general.

Al respecto, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó que se están tomando las medidas necesarias para evitar un mayor impacto del COVID-19 entre la población de la ciudad y de la región gracias al seguimiento puntual de las instrucciones que ha emitido en ese tema el Subcomité de Salud de La Laguna.

De la misma forma se mantienen en circulación los inspectores del Operativo Cero Tolerancia, lo que busca mantener la dinámica de reactivación social y económica, pero cuidando los aspectos de salud pública que se requieren para evitar nueva crisis hospitalaria por el virus, de la misma forma que ocurrió en 2020 durante la segunda ola. De la misma forma admitió que ya se están registrando diversos contagios entre trabajadores municipales y funcionarios, por lo que se hará lo posible por mantener la disciplina sanitaria y que puedan bajar los contagios en el corto plazo.

“Sí hay varios funcionarios y varias personas, el nivel de contagio es alto aunque no se refleje en el nivel de hospitalización, al parecer los últimos datos del Subcomité Técnico que tuvimos el lunes, pero a ver, prevenir es la parte más importante y el cuidado es individual, seguir privilegiando los cuidados es fundamental, el contagio no se ha dio, el contagio continúa, el uso de gel antibacterial, el lavado de manos frecuentes, el uso de las sana distancia, cubrebocas es importante pero es individual”, declaró.

(VERÓNICA RIVERA)

Respecto a posibles retrocesos en el proceso de reactivación económica, cierres parciales o totales de giros, así como la prohibición de actividades especiales, el mandatario fue claro al señalar que no habrá marcha atrás debido a que no se puede “lastimar más” la economía, toda vez que los efectos sobre las empresas de todas las escalas son negativos y a niveles que derivan en una mayor crisis laboral.

“No podemos lastimar más la economía, es algo que ya se ha dicho y lo ratifico, me tocó vivirlo como coordinador subcoordinador regional del comité técnico, creo que la economía ya está suficientemente lastimada, estamos en un proceso de recuperación y dejaríamos a limitar a conciencia la movilidad no esencial, creo que el mayor número de contagios y hasta donde yo tuve la información no se da en el desempeño de las labores”, expuso.

Recordó el mandatario que a partir del miércoles se regresó a la dinámica de realización de sesiones virtuales de Cabildo y se han sanitizado las diversas áreas de la Presidencia Municipal, además de todas las instalaciones de las direcciones y áreas de uso público.