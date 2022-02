Autoridades de Torreón buscan optimizar 'botón de pánico'

El jefe de la Policía de Torreón, César Perales, indicó que buscan mejorar la dinámica de empleo del llamado "botón de pánico" en los comercios de la ciudad, esto para dar una atención eficiente y "segura" en casos de asalto y emergencias en general.

Cuestionado por El Siglo de Torreón, el jefe policíaco afirmó que no en todos los casos es viable la instalación y uso de esa herramienta de parte de los empleados directamente, toda vez que ello puede desencadenar "actitudes violentas" de los delincuentes y generar mayores riesgos a la integridad de los trabajadores.

En su lugar, dijo que se trabaja con las cadenas comerciales y negocios en general para que el "botón de pánico" sea mucho más discreto y silencioso, de forma que puedan ser supervisores o personas externas al lugar laboral quienes detecten el atraco en el momento y den aviso a las autoridades, principalmente mediante el uso de la videovigilancia en tiempo real.

"Hay ocasiones en las que por ejemplo, el botón de pánico, por la misma situación del hecho no le permiten al empleado activarlo, entonces también con las líneas de Whatsapp sus centros de monitoreo, de la empresa, nos manda las alertas sin que el empleado tenga que arriesgarse a activarlo, para que no vaya a desencadenar una actitud violenta del delincuente hacia él, eso es lo que estamos provocando para que no se arriesgue de más al que atiende la institución o el comercio".

PRINCIPALES ROBOS

Cabe recordar que precisamente el robo a vivienda y el robo a comercios fueron los principales indicadores que se atendieron el mes pasado en Torreón, especialmente en sectores como el Centro y el Oriente. Mediante las reuniones del Panel Indicativo de Seguridad Pública, se dio cuenta de los acercamientos que se tuvieron con representantes de los diversos giros y con grupos vecinales de las colonias en las zonas con mayor incidencia, actividad de proximidad que, según el propio Perales, permite controlar de forma "inmediata" ese tipo de ilícitos.

Además destacó que, pese a lo ocurrido en otros años, se logran detenciones en flagrancia o poco tiempo después de que ocurren los atracos, lo que genera una mayor tranquilidad entre los sectores comerciales y habitacionales de la ciudad.

"Los hechos que suceden son rápidamente atendidos y en esta semana casi todos fueron efectivos, el producto del trabajo", destacó César Perales.

AVANCE EN COLONIAS

Respecto al tema de proximidad en colonias también indicó que existen "avances diversos", hasta la semana pasada se habían establecido acercamientos y grupos de coordinación con al menos 28 colonias, mismas que habrían de aumentar a 30 durante los próximos días, esto como parte de la estrategia de vigilancia y prevención de delitos que se tiene desde el arranque de gobierno.

"En la Merced, para Viñedos, para el Centro también, vamos predicando, queremos trabajar, que estamos en la mejor disposición de formar grupos vecinales en cualquier sector, para atender rápidamente", señaló Perales.

Estrategia

Destacan avances en temas de atención a delitos en Torreón.

* Afirma Perales que el "botón de pánico" se sigue aplicando, pero no en todos los casos se activa de parte de los empleados que están siendo asaltados.

* Señaló que se han tenido activaciones de parte de las empresas que observan los delitos mediante sistema de videovigilancia, lo que permite detenciones en el corto plazo.

* También se avanza en el establecimiento de grupos de vigilancia vecinal en Torreón, se reportan ya acercamientos con 28 colonias.