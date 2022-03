Autoridades de Torreón, aún sin fecha definida para perforación de nuevos pozos de agua

Todavía no se cuenta con una fecha definida para el inicio de perforación del primer pozo de extracción de agua potable en Torreón, así lo admitió este sábado el alcalde Román Alberto Cepeda, quien dijo que para ello deben de contar primeramente con un proceso completo de licitación.

Cuestionado este fin de semana por los medios de comunicación hizo referencia a la situación de falta de agua que ya se presenta en algunos sectores, señaló que de forma activa las autoridades municipales han realizado “lo posible” por estar listos para perforar cada uno de los pozos que se han proyectado para este año, se trata de 8 ubicaciones en el transcurso del año y de las cuales 4 son para el corto plazo, lo que podría ayudar a que se brinde abasto de agua en aquellos sectores que históricamente presentan falta de ese servicio.

“Ya nada más estamos esperando la licitación, nosotros ya tenemos la máquina lista, nada más el procedimiento jurídico-legal nos está deteniendo, pero ya estamos listos, no tengo las direcciones ahorita de los primeros 4, son 8 los que vamos a hacer, 8 lugares, no sé, no traigo ahorita el dato de dónde van a hacer los primero 4 que vamos a iniciar… En cuanto se dé la licitación, nosotros listos ya estamos, a partir de ya, el tema es nada más la licitación, no podemos adelantarnos a una licitación”.

Cepeda precisó que los primeros 4 pozos de extracción de agua potable que se habrán de perforar estarán al servicio del sector Poniente, Norte y en ubicaciones estratégicas, lo cual permitirá dar una “respuesta” en las áreas en las que mayor necesidad se tiene.

De igual manera recordó que una de las mayores problemáticas del Simas Torreón en los últimos años ha sido la distribución, toda vez que una gran cantidad del agua extraída de los pozos se desperdicia en fugas que se van generando en las redes sin el mantenimiento adecuado.

Al respecto señaló que “vamos a hacer una estrategia que tiene que ver con todas las fugas, parecería que fuera un tema menor pero no lo es, tenemos que hacer una estrategia incluso con personal que va más allá del propio Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, donde puede ser una posibilidad que hagamos ya un barrido de donde se presente el mayor número de fugas, porque representa un buen número de litros, esto puede representar 50, 100, 200 litros por segundo, que esto es algo que lo quisiéramos que nos lo dieran los pozos, entonces sí tenemos que hacer una estrategia que vaya de manera paralela y en el mismo sentido, en el mismo rumbo… Una es la perforación y otra es que el agua que tenemos ya no se fugue”.