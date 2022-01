Aún no hay fecha para realizar consulta ciudadana sobre ciclovía en calzada Colón de Torreón

La consulta ciudadana sobre la permanencia o retiro de la ciclovía de la calzada Colón de Torreón, aún no cuenta con una fecha de realización o mayores detalles, así lo informó el alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda.

El mandatario afirmó que dicha actividad será analizada a detalle, además señaló que "no hay prisa", debido a que se deben de revisar todos los aspectos en torno a ese proyecto vial, de forma que además no se tenga algún "extrañamiento" de parte de la ciudadanía o los colectivos respecto al tema de los derechos de quienes llevan a cabo una movilidad no motorizada.

"No tengo fecha tampoco, yo creo que lo vamos a analizar con tiempo, no hay prisa tampoco, es un tema que ya lleva tiempo pero lo vamos a ver con calma a ver cuál es el mejor mecanismo, porque ya ves que de pronto causa alguna palabra ahí algún extrañamiento, vamos a revisar el mecanismo y tampoco no hay prisa, creo que Torreón tiene otras prioridades también".

Señaló que al margen de esa consulta ciudadana la administración municipal actual tiene implementado desde el primer día una política de apoyo a la movilidad sustentable, por lo que adelantó que los espacios y mecanismos para dar salida a esas necesidades, serán materializados en las próximas semanas con anuncios concretos, tanto en el área de la Obra Pública, Medio ambiente, Movilidad y Gobernabilidad en general.

"Todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, lo dije incluso en mi mensaje de mi toma de protesta, en Torreón vamos a hacer todas las acciones que sean entendidas, que sean de manera sustentable, le apostamos indiscutiblemente a eso, pero también es importante marcar las prioridades que tiene Torreón y ahorita tenemos otras prioridades, es importante y no hay ninguna que sea menor, pero sí tenemos un orden de prioridades que tienen que ver con seguridad, empleo a través de la atracción de inversiones, con un tema de estrategia en función de poder proveer a toda la ciudadanía de mecanismos para que puedan acceder al vital líquido como es el agua en términos de servicios, evidentemente así lo vamos a ir ordenando", afirmó Cepeda González.