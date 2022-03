Aun con visita de canciller de España, pausa de relaciones sigue: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que pese a la visita a México del canciller español José Manuel Albares su propuesta de pausar las relaciones con el país europeo se mantiene.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que su propuesta de pausar las relaciones con el país ibérico no es un asunto con el pueblo de esa nación, sino es un asunto con las empresas de la élite económica y política de ese país porque "no han actuado con decencia", pero rechazó que eso signifique ruptura de relaciones con España.

"¿Aun con la visita del ministro español, mantiene esa pausa todavía usted?", se le preguntó.

"Sí, es que eso es lo que establece nuestra Constitución en el artículo 89, son los principios de la política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Bueno nos invadió Francia en dos ocasiones, Estados Unidos en dos ocasiones y la primera vez pues nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio fue un gran zarpazo.

Asegura López Obrador que su Ejecutivo respeta mucho al pueblo español

"Nuestra política exterior no puede olvidar lo que ha sido nuestra historia, entonces a lo mejor esto no se entiende en otras partes o los internacionalistas, especialistas en la materia no toman en cuenta, pero quieren olvidar pero nosotros tenemos que guiarnos por una frase célebre que da a conocer en un discurso aquí en la ciudad cuando regresa triunfante el presidente Juárez, cuando regresa después de la intervención francesa, se restaura la República y dice 'Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz'", dijo.

Es un asunto con las empresas españolas, asegura López Obrador

"Cuando hablo de pausar es para que políticamente se internalice una realidad, la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresa españolas en nuestro país y aunque cueste mucho trabajo que se acepte que se comprenda, México no es tierra de conquista.

"Entonces todavía tenemos diferencia con estas empresas como es el caso de Ibedrola, empresas que tiene que ver con la industria eléctrica, pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España, desde luego interrumpidas durante el Franquismo, pero nosotros le tenemos un gran reconocimiento al pueblo español, nuestro respeto, pero no es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas de la elite económica, política, que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura de relaciones", agregó.