Aumento no equivaldrá a un gasolinazo: Onexpo

Aunque a inicios del próximo año aumentará el precio de los combustibles, no se prevé que sea demasiado, dado el subsidio que aplica el Gobierno Federal, consideró el presidente de la Onexpo en Durango, Francisco Martínez Vázquez.

"Se espera un incremento de un ocho por ciento, que estamos hablando de alrededor de un peso con 20 centavos en gasolina regular, un peso con 50 en la premium y un peso con 70 centavos en diesel. Más o menos es lo que se espera, los precios entrarán en vigor imagino que el día primero de enero", manifestó.

Y es que, con la estrategia del gobierno se ha logrado impedir un mayor aumento en los combustibles. "También tenemos el IEPS que se ha estado usando para amortiguar la inflación entonces no creemos que se vean tan afectados los precios, probablemente si veamos un poco arriba el precio de los combustibles pero no disparados, no esperamos un gasolinazo como tal, estamos esperando alrededor de un peso con 50 centavos los precios de la gasolina arriba", reiteró. En cuanto a las ventas que registra el sector, aseguró que son mejores que el año pasado.

"Las ventas de combustible en el mes de diciembre fueron normales, es decir, conforme a lo que se espera en una temporada de venta de combustible del mes de diciembre antes de la pandemia, un poco mejor que el año pasado definitivamente y mucho mejor que hace dos años que estuvimos un poco encerrados", indicó. No obstante, se preparan para una reducción en el consumo de gasolina ya que tradicionalmente enero es un mes de baja afluencia en las estaciones de servicio.

"Viene un mes complicado, definitivamente enero es un mes difícil, es el mes que menos se vende combustible en la ciudad. Lógicamente es la cuesta de enero entonces hay aumentos de precios en lo general. Esperamos las ventas un poco mejor que este 2022 pero si vemos que vamos a estar un poco atorados", estableció.