Aumento global de infelicidad

Todos los lideres usan indicadores para medir los avances. Si usted le pregunta a un director de empresa cuales son los indicadores que revisa con más frecuencia y muy de cerca, muy probablemente le contestarán que revisa el comportamiento de los ingresos, las utilidades y, si la empresa cotiza en la bolsa de valores, el precio de las acciones. Los lideres mundiales sociales tal vez revisan periódicamente el producto interno bruto, la tasa de desempleo, el índice de pobreza y probablemente, un líder saudita dirá que revisa los precios del petróleo. Lo que no mencionaría ninguno de ellos, es el índice de felicidad.

Obviamente, ninguno de ellos tiene la más mínima idea de que tanta infelicidad hay en el mundo actualmente. Y eso es preocupante ya que la infelicidad está ahora en un nivel sin precedentes. De acuerdo con Gallup -empresa mundial de análisis y asesoría basada en Washington, fundada en 1935-, la gente a nivel mundial se siente enojada, triste, adolorida, preocupada y estresada como nunca y ello tiene consecuencias serias en la economía.Probablemente usted piense "No necesito esos datos para saber que está pasando, la pandemia ha hecho que todos nos sintamos muy mal, ¿Cuál es la sorpresa?"

La pandemia del COVID-19 fue mala para todos, pero no podemos culparla solo a ella por el aumento de la infelicidad. La miseria global ya estaba en aumento antes de la pandemia. De hecho, la infelicidad ha estado aumentando desde hace más de una década y su aumento ha permanecido en el punto ciego de casi todos los líderes mundiales.

Los expertos saben contar casi todo: emisiones de CO2, el tamaño de los barrios bajos urbanos, la contribución del turismo a la economía de los países e incluso el número de árboles en el desierto del Sahara. Pero mientras parece que ellos lo miden todo, no miden sistemáticamente como se siente la gente.

La infelicidad ha estado en aumento desde hace más de una década, pero los lideres mundiales lo ignoran por estar enfocados en otras mediciones. Casi ninguno de ellos ha estado poniendo atención a cómo se siente la gente. Hay casi 8 mil millones de personas en el mundo, ¿Cómo van sus vidas ahora?En el año 2006 Gallup empezó a dirigir una investigación global acerca del bienestar subjetivo, el cual se relaciona fuertemente con el nivel de felicidad.

La meta de la investigación era reportar definitivamente -por país-, cómo iba la vida de la gente desde su propia perspectiva. ¿Estaba el mundo más estresado?, ¿Tenía la gente más desesperanzas?, ¿Estaban más enojados?La investigación de Gallup incluyó miles de entrevistas con gente en sus propios hogares, o fueron llamados por teléfono para preguntarles acerca de sus vidas. Este trabajo representa más del 98% de la población mundial e incluye, hasta ahora, más de 5 millones de entrevistas.

Es de llamar la atención la apertura de las personas para compartir su tristeza, su dolor o su enojo, y es preocupante que tanta gente muestre estas emociones negativas en las entrevistas. Pero, ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente sintiéndose de esta manera?

La respuesta tiene que ver con la desigualdad con la que el mundo no está familiarizado. Los lideres entienden la desigualdad en los ingresos, pero con lo que no están familiarizados es con la gran división en ascenso entre los que tienen y no tienen una buena vida, a esto se le llama desigualdad de bienestar.

Al principio de las investigaciones de bienestar, se le pregunta a la gente literalmente lo siguiente: Por favor imagine una escalera con escalones numerados desde cero en la parte baja, hasta el 10 en la parte superior. El escalón del tope representa la mejor vida posible para usted y el escalón del piso, representa la peor vida para usted. ¿En cual escalón diría usted que se encuentra actualmente?

La primera vez que se hizo esta pregunta en el año 2006, el 3.4% de las personas entrevistadas por Gallup dijeron estar en el escalón superior, la mejor vida posible. Solo el 1.6% dijeron que sus vidas estaban en cero, la peor vida posible. Después de 15 años de mediciones, los números han cambiado significativamente. Las personas que viven su mejor vida posible han aumentado más del doble, 7.4%, mientras que el número de personas viviendo su peor vida se ha cuadruplicado, 7.6%.

Pero esto es peor aún. Si aislamos el 20% de las personas que globalmente califican sus vidas como las mejores y las comparamos con el 20% de las personas que califican su vida como la peor, encontramos como se comporta la desigualdad mundial en términos de bienestar y felicidad.

Uno puede pesar que la desigualdad en el ingreso explica la desigualdad en el bienestar y, por lo tanto, el aumento en la infelicidad y, si, en parte esto es cierto. Pero una buena vida es más que solo el dinero. Después de estudiar a la gente que reportó tener una gran vida, Gallup descubrió que además tienen cinco cosas en común: están satisfechas con su trabajo, tienen poco estrés financiero, viven en grandes comunidades, tienen buena salud física y tienen gente que puede darles ayuda si es necesario.

Las personas que califican su vida como la peor prácticamente no tienen las cinco características de las personas que reportaron tener una gran vida. No tienen un trabajo de calidad, su ingreso no es suficiente, viven en comunidades problemáticas, están hambrientos o malhumorados y no tienen a nadie a quien contar para que les brinde ayuda.

Estos estudios de Gallup están contenidos en un libro: Blind Spot (Punto Ciego) y muestra en donde está el mundo sufriendo y cómo puede mejorar. No podemos crear un mundo mejor si no sabemos en donde necesita mejorar. El libro muestra los indicadores que los lideres pueden observar para que se puedan evitar los aumentos de estrés, tristeza y enojo de la gente.

Fuente de referencia: Jon Clifton, director general de Gallup. Blind Spot