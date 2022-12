Aumento de vacaciones enfrenta a Morena y Movimiento Ciudadano

Los coordinadores de las bancadas de Morena, Ignacio Mier, y de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez dentro de la Cámara de Diputados, se enfrentaron ayer porque la minuta sobre "vacaciones dignas" no se ha discutido en el pleno, y en su caso aprobada.

Mier Velazco dijo que la minuta enviada por el Senado se encuentra en pausa, porque el coordinador de la bancada naranja, Jorge Álvarez Máynez, no advirtió cuando llegó, y se le dio turno a comisiones.

"Él no lo advirtió, y la Presidencia de la Mesa Directiva le dio turno a comisiones. Está en comisión, y ahí en comisión tiene que aprobarse para que llegue al pleno", dijo.

No obstante, Álvarez Máynez rechazó la afirmación del coordinador guinda, y dijo que la minuta sobre vacaciones dignas se publicó en la Gaceta el 15 de noviembre.

"No me rebajaré a ese nivel de debate, pero me interesa que esté usted mejor informado. La minuta de #VacacionesDignasYa se publicó en Gaceta desde el 15 de noviembre", escribió en Twitter.

El diputado Ignacio Mier explicó que dicha minuta llegó el mismo día que la que modifica el huso horario para Chihuahua, y que fue aprobado la semana pasada en el Senado y en la Cámara de Diputados en fast track.

"Se recibió la minuta el mismo día que se recibió la minuta de modificación a husos de horario en el estado de Chihuahua. Eso hicimos hace ocho días, ese día llegaba la de vacaciones, que la presentó Movimiento Ciudadano en el Senado" pero la bancada de MC no lo advirtió, dijo.

Por su parte, Álvarez Máynez señaló que el error no fue de la bancada naranja, sino del diputado Ignacio Mier.

"Coordinador @NachoMierV: me extrañan sus declaraciones en mi contra para justificar sus propios errores", afirmó en redes sociales.

A pregunta expresa al diputado Mier, sobre si será aprobada la minuta antes de que termine el actual periodo de sesiones, contestó que sí se discutirá. "Sí, una vez que sesionen (la Comisión de Trabajo), yo espero que sesionen la próxima semana", explicó.

Negó que él haya solicitado a la comisión dictaminadora que se retirara la minuta de la sesión que sostendrán hoy. "No, ¿cómo creen? Yo estoy a favor, ya lo publiqué", afirmó el legislador guinda.