Aumenta solicitud de pruebas antiCOVID en Jurisdicción Sanitaria 2

El número de solicitudes de pruebas COVID-19 en la Jurisdicción Sanitaria número 2 con sede en Gómez Palacio, siguen en aumento, así como el porcentaje de positividad.

Jorge Luis Candelas Rangel, jefe de la Jurisdicción, informó que desde hace dos semanas, las solicitudes se han incrementado, esto luego de vivir semanas en las que hubo días que no se realizó ninguna prueba y las pocas que se practicaron resultaban negativas.

Más que haber relajado las medidas, el jefe de la Jurisdicción atribuyó el fenómeno a una nueva ola de contagios que se vive no solo en la región, sino en varias partes del mundo. Y es que aseguró que la pandemia no ha terminado.

"México no está excluido de esa presencia de casos, no nos alarma todavía porque no alcanza números que no se puedan manejar, no han sido graves, no hay hospitalizados", destacó el titular de la Jurisdicción.

CASOS, MUERTES Y HOSPITALIZACIONES

Lo que no ha generado alarma en las autoridades de salud, es que los casos registrados no han sido de gravedad, prueba de ello es que no hay pacientes hospitalizados, ni se han reportado defunciones por contagio.

Tan solo el director del Hospital General de esta ciudad, José Antonio Herrera Díaz, comentó que desde el 16 de febrero no se ha tenido ninguna persona hospitalizada en el área COVID de esta institución de salud.

Ante tal fenómeno, Candelas Rangel llama no solo a no regalar las medidas sino a reforzarlas para evitar que los casos continúen subiendo.

"La gente debería de seguir con las medidas; no tanto que se hayan relajado, sino que hacer que no se relajen, como Durango no ha hecho el dictamen de que se quite el cubrebocas como en otros estados, ese es un acierto y lo que ha hecho que no nos pegue", dijo el jefe de la Jurisdicción.

Por otra parte, y ante la proximidad de celebraciones de fin de cursos, Candelas Rangel llamó a mantener medidas como la sana distancia y privilegiar el uso del cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados y con aglomeraciones.

Lo mismo para el período vacacional de verano, en el que no llama a no salir, sino a mantener las medidas preventivas.

MEDIDAS

Por su parte, el secretario de Salud, Sergio González Romero, comentó que será la Comisión de Seguridad en Salud la que determine nuevas medidas preventivas, ante el notable incremento en los contagios en la entidad.

Es en la capital en donde se han concentrado los casos activos. Al momento suman 11 de los 39 municipios, los que cuentan por lo menos con un contagio.

"Estaremos trabajando en la Jurisdicción Sanitaria 1 y 2, para reforzar todas las medidas necesarias", dijo.