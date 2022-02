Aumenta índice de casos de COVID-19

"El avance en la aplicación de vacuna de refuerzo al personal docente del estado es importante", señaló el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís, quien además dijo que al último corte 46 mil 237 maestros y trabajadores de la educación ya recibieron la dosis.

En Coahuila en los últimos días se ha registrado un menor número de contagios, "sin dejar de ser un número importante o superior a las variantes anteriores que semana a semana se cuantificaban" explicó el mandatario.

Sin embargo, el porcentaje de positividad en Coahuila es muy alto, alcanza el 69 por ciento, dijo. Explicó que previo a esta cifra, el estado se mantuvo durante mes y medio con una confirmación de contagios de 32 a 34 por ciento.

La fórmula del Gobierno federal para establecer el semáforo sanitario incide en el número de contagios que se registran cada semana y por eso elevó a Coahuila a color naranja.

Hay un aumento en hospitalizaciones al COVID-19 pero no relacionado con las variantes anteriores, dijo. Ayer bajó considerablemente el número de pacientes internados, indicó, y agregó que seguirá la tendencia hacia abajo.

También informó del avance en la vacunación contra la Influenza, que alcanza un 81 por ciento de aplicaciones, y cuya campaña debe terminar el 1 de marzo, pero se requiere aplicar la última inyección el 15 de febrero de acuerdo al programa de la Secretaría de Salud.

Según el padrón, son 917 mil coahuilenses los contemplados para la inmunización contra esta enfermedad, acotó el jefe del ejecutivo.

HOSPITALIZADOS POR COVID-19

Ayer miércoles en el estado hay 365 camas ocupadas por pacientes COVID confirmados y sospechosos, señaló Riquelme. El martes eran 395 las utilizadas.

En la región Laguna hay 104 pacientes hospitalizados, en la Sureste son 105 y en la Centro-Desierto 51, indicó el gobernador.

Explicó que estos enfermos que ocupan camas en hospitales representan el tres por ciento de los contagiados activos por coronavirus en Coahuila.

Agregó que 47 de los internados se encuentran entubados con equipos de ventilación, que representan un 13 por ciento del total de los contagiados.

En rangos por edades, los mayores de 51 años son los ciudadanos con mayor riesgo. Hay, dijo, 161 vacunados entre los hospitalizados.

Las regiones Laguna y Sureste son las que más aportan casos positivos, por razones lógicas de mayor número poblacional.

PRUEBAS TOMARON MAYOR RELEVANCIA

Riquelme señaló por otro lado que las pruebas PCR tomar un mayor relevancia entre la sociedad, y actualmente son más las que se realizan en laboratorios privados que en los centros médicos públicos.

Calificó como gran apoyo el contar con mayor opción para realizar más pruebas.

Agregó quelícero exámenes de antígeno también tomar un mayor importancia, cuando anteriormente preferían ser descartadas para la detección del virus.

Este tipo de pruebas actualmente son las más usadas en algunos hospitales y centros laborales.

Congeturó que deben ser más las pruebas de este tipo que se realizan de manera privada, pero como no existe un control, porque no todos reportan a la Secretaría de Salud las que aplican, no se tiene el número de cuánto es y donde se realizan estas.