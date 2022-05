Aumenta 72 % expulsión de migrantes mexicanos en 2022

En el primer trimestre de este año, el número de mexicanos repatriados desde Estados Unidos creció 71.2% con respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Cifras de la dependencia federal, encabezada por Adán Augusto López Hernández, revelan que durante los tres primeros meses del año pasado fueron devueltos al país 41 mil 140 connacionales, mientras que este año Estados Unidos ha enviado a 70 mil 413.

Los estados que recibieron el mayor número de paisanos retornados al país lo encabeza Chiapas, con 8 mil 346; seguido por Oaxaca, con 8 mil 146; Guerrero, 7 mil 622; Veracruz, 5 mil 472; Puebla, 5 mil 614, y Michoacán, 4 mil 464.

El reporte de Gobernación destaca también que durante el primer trimestre del año fueron deportados al país 7 mil 63 menores de 12 a 17 años de edad y 401 de meses a 11 años.

El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, explica que el incremento de las repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos sólo refleja las crecientes detenciones de connacionales por parte de elementos del gobierno estadounidense.

"Están creciendo de manera muy notable las repatriaciones, porque estamos migrando muchísimo más. En otras palabras, el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos se ha multiplicado por cuatro a partir de mayo de 2020. Evidentemente, esas personas, muchas de ellas son detenidas en la línea fronteriza y retornadas de inmediato como parte de lo que siempre ha hecho Estados Unidos con los mexicanos", detalla.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), de enero a abril de 2022 las aprehensiones de paisanos crecieron 43.6% con respecto al mismo periodo de 2021, al pasar de 210 mil 58 a 301 mil 657.

En lo que va del año fiscal en Estados Unidos, que inicia el 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de septiembre del siguiente año, han sido detenidos 483 mil 30 migrantes mexicanos en busca del sueño americano.

Guillén López asegura que a finales de 2017 la cifra de detenciones de mexicanos que ejecutaba mensualmente la Patrulla Fronteriza no llegaba a los 20 mil.

"Pero ahora podemos pasar a los 80 mil. Entonces, son cuatro veces más las personas en movimiento y, por lo mismo, detenciones y deportaciones", comenta.

Para el exfuncionario federal, existen dos factores que están empujando a más mexicanos cruzar a Estados Unidos: la crisis en la economía mexicana y la violencia generada por el crimen organizado en buena parte del país.

"El desajuste derivado por la pandemia agravó la situación económica, pues se perdieron empleos y empresas, por lo que algunas familias se fijaron en Estados Unidos como el plan B. Esto es: volvimos a patrones que teníamos años atrás. El otro componente es el más grave y el más crudo: el desplazamiento interno, derivado de la violencia e inseguridad en estados como Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas".

Dice que el gobierno federal no está haciendo nada para contener el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, porque es un tema que ignora.

"Este no es un tema prioritario, no es un tema público, no es de discusión gubernamental importante. La pregunta de por qué estamos migrando otra vez no existe como tema. Ojalá alguien lo pregunte en la mañanera para ver qué dice el Presidente", señala.

En este sentido, arguye que existe "una indolencia gubernamental porque ni siquiera se ve. Así que si no está en esa agenda, pues no habrá estrategia ni política. Ante esto, el único panorama que se vislumbra es que sigan creciendo más las detenciones y las deportaciones de Estados Unidos hacia México".

Avelino Meza, secretario General de Fuerza Migrante, organización con sede en Nueva York, precisa que el alza en la repatriación de mexicanos se vaticinaba por el aumento de paisanos que buscan llegar a Estados Unidos.

"Hemos estado trabajando tanto en Estados Unidos como en México para que el gobierno de Joe Biden facilite visas de trabajo para evitar que más mexicanos sean detenidos y regresados después a México. Los mexicanos que son repatriados no sólo pierden el sueño de llegar acá, sino entre 10 mil y 25 mil dólares que pagan para que los crucen a tierra estadounidense", dice.

Para Meza, mientras no haya estabilidad económica en el país y mientras siga creciendo la violencia en territorio nacional, las detenciones y repatriación de mexicanos seguirán creciendo cada vez más.

Irineo Mújica, dirigente de Pueblos sin Fronteras, señala que en los albergues de migrantes que existen en el norte del país ya no predominan los migrantes que provienen del Triángulo del Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvado, sino por mexicanos que buscan alcanzar el sueño americano.

La cifras

Estados Unidos cada vez concentra más migrantes mexicanos detenidos y/o deportados.

7 mil 63 menores de edad de entre 12 y 17 años fueron repatriados al país.

401 niños deportados rondaban los meses de nacidos hasta los 11 años.

43.6% crecieron las detenciones de migrantes mexicanos en la frontera, según Aduanas de EU.

483 mil 30 connacionales han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza en este año fiscal de EU.

20 mil aprehensiones, tope que no rebasaba Estados Unidos desde 2017, dijo experto.