Atollini 'se prende' en rueda de prensa matutina

El excandidato a diputado federal por Morena en Coahuila, Antonio Atollini Murra, se mostró sorprendido y visiblemente incómodo por la manera en la que un representante de los medios de comunicación se dirigió a una candidata durante una conferencia matutina de este miércoles celebrada en Gómez Palacio.

Todo empezó cuando el reportero Abdón Garza se refirió durante la rueda de prensa organizada por el equipo de campaña de la candidata, Betzabé Martínez, a uno de los presentes: "Usted es una persona astuta me queda claro", dijo refiriéndose al dirigente estatal de Morena en Durango, Otniel García Navarro. Para inmediatamente después mencionar: "Lo conozco de hace algunos años...Cuando hacía proselitismo por el PRI, claro, con Jorge Herrera, el ex gobernador. Yo no entiendo por qué la mandan a esta mujer a la guerra sin fusil", dijo Garza.

El comentario, justo en la parte que se refiere a la candidata molestó visiblemente Antonio Attolini por la manera en la que se refirió a ella.

"¿Esta mujer? ¿La que está aquí presente?", cuestionó el morenista que se notaba sorprendido.

A lo que de inmediato el reportero asintió y de inmediato hizo un cumplido a la candidata pero ya Atollini se veía indignado y respondió: "Pregúntele entonces directo... Está hablando como si no existiera".

Los ánimos comenzaban a calentarse entre las dos partes aunque en todo momento se guardó la compostura cuando intervino el dirigente estatal de Morena, Otniel García Navarro, quien dijo "a ver adelante, adelante, pregúnteme con todo gusto", lo que permitió que la entrevista pudiera seguir su curso normal y los cuestionamientos sobre los años de residencia de la candidata en Gómez Palacio.