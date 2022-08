Atlas y Juárez buscarán despertar en el Jalisco

La primera mitad del torneo para el bicampeón del futbol mexicano ha estado muy lejos de lo esperado.

Lesiones de varios jugadores importantes, así como salidas e incorporaciones de nuevos elementos, han sido parte de la transición para este torneo que, por ahora, tienen al Atlas en zona desfavorable de la tabla general.

Este miércoles tienen la posibilidad de despertar ante uno de los equipos con desempeño más flojo de la contienda: los Bravos de Juárez, como parte de la novena jornada.

Tras la salida del "Tuca" Ferretti de la dirección técnica, los fronterizos siguieron navegando por los malos resultados. Bajo la actual tutela de Hernán Cristante han estado lejos de la solidez que requieren para evitar la multa del cociente. En este rubro ocupan la posición 17 con tan solo 0.8750, únicamente por encima de los peores en este sector, los Gallos con 0.8333.

FOTO: ARCHIVO

Aunque tienen la tercer mejor defensiva con solo 7 goles recibidos, en cuanto a su ofensiva es la segunda peor del torneo con solo 6 goles anotados en 8 partidos, solo superiores a Chivas que ha marcado 5 nada más. Actualmente, ocupan la posición 16, frente a la 12 del Atlas, y de un total de 24 unidades solo han podido cosechar 7 puntos, uno menos que los Zorros.

Mientras tanto, los rojinegros vienen de un empate de último minuto ante las Chivas en el clásico tapatío, y aunque no se llevaron el resultado, hubo buenas sensaciones cuando estuvieron once contra once, por lo que ante su gente podrían repetir un buen desempeño.

El duelo de las 19 horas de este miércoles en el Jalisco será una oportunidad para levantar el vuelo de cualquiera de los dos rumbo a repesca, y dejar el largo letargo que han les ha acompañado en el Apertura 2022.