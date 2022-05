Atenderá Unidad de Derechos Humanos en Torreón

El próximo 31 de mayo entrará en funciones la primera Unidad Municipal de Derechos Humanos del estado de Coahuila y que tendrá sede en la presidencia municipal de Torreón.

Mediante esta figura se hará la recepción de quejas por probables violaciones a los derechos humanos por parte de cualquier autoridad o persona servidora pública, además de que será un espacio desde el que se pueda promover la cultura de los derechos fundamentales en todos los ámbitos del municipio.

La Unidad Municipal de Derechos Humanos, previa celebración de convenios de colaboración con la CDHEC, actuará como receptora de quejas que resulten de la competencia de dicho organismo, pudiendo, en todo caso, realizar las investigaciones que en derecho procedan, inclusive solicitar al visitador o visitadora regional, cuando lo considere necesario, que se dicten medias cautelares tendientes a evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas.

TAMBIÉN LEE Ramos Arizpe alista creación de unidad municipal de Derechos Humanos

Alistar este proyecto podría tardarse un mes en plantearse

Una vez desahogadas las diligencias correspondientes, la queja será turnada a la CDHEC.

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales Valdés, dijo que buscan que esta Unidad se instale en los 38 ayuntamientos de la entidad y que la idea es que, en apego a un Reglamento, los municipios generen sus propios protocolos y cuenten con un Programa municipal de Derechos Humanos.

Comentó que hay instancias nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales reconocidas para el punto de vista de la generación y aplicación de protocolos, de ahí que es importante coadyuvar con los municipios para el cumplimiento de los mismos.

Indicó que esta semana tendrán una reunión con las autoridades de los municipios de Matamoros y Francisco I. Madero y que está pendiente la confirmación de San Pedro de las Colonias y de Viesca. En otros municipios del estado como Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, ya se encuentran trabajando en el tema.

VER MÁS Torreón, con Unidad Municipal de Derechos Humanos

Para ser director o directora de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: contar con dos años de experiencia en la protección activa de los Derechos Humanos; contar con título y cédula profesional legalmente expedidos a nivel licenciatura, preferentemente licenciado en derecho, ciencias sociales o humanidades; ser avecindado de la ciudad de Torreón y ser de reconocida honorabilidad.

Además, no encontrarse inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de cargo público, no estar en el registro de deudores alimentarios morosos, ni en el registro estatal de deudores alimentarios morosos y no estar en el registro estatal de personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Será en estos días cuando personal de la CDHEC brinde capacitación a la estructura de la Unidad Municipal de Derechos Humanos. Cabe hacer mención que el Reglamento municipal ya está disponible en el portal oficial del ayuntamiento de Torreón.

Denuncias

Torreón, punta de lanza en Coahuila.

* La Unidad Municipal de Derechos Humanos tiene competencia en todo el territorio del municipio de Torreón, Coahuila, y conocerá de oficio o a petición de parte, de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o persona servidora pública dependiente de la administración pública municipal.

* Podrá recibir, admitir o rechazar, las quejas presentadas por las personas afectadas, representantes y/o cualquier denunciante, vía software de la CDHEC.