Atena cumpliría 13 años en días, pero fue asesinada en Ecatepec

La tarde de este miércoles fue sepultada en el panteón de San Efren, en el municipio de Ecatepec, Atena, la niña de 12 años de edad, quien fue asesinada la noche del domingo en la unidad habitacional Fovissste.

El 25 de marzo próximo cumpliría 13 años, pero ya no los podrá celebrar con Lety, su mejor amiga, quien fue una de las que acudió al camposanto a despedirla.

"Es algo que no tiene palabras, la verdad, es algo fuerte, no se lo desearía a ningún padre, duele. Convivía mucho con ella, incluso días iba a mi casa, platicábamos, convivíamos, la extraño mucho la verdad".

"La recuerdo como una niña bien, no se metía en problemas, una niña que le ayudaba a su familia, a su abuelita más que a nadie, le ayudaba a sacar su puesto. Es muy doloroso, incluso a las personas que no son de la familia también les duele lo que pasó", contó.

"¡Quiero justicia, quiero justicia!, por qué le hicieron esto a mi niña, no entiendo por qué se ensañaron con ella. Tan alegre que era, le gustaba cantar, bailar, jugar con los otros niños y ayudar a la gente", expresó Griselda, madre de la pequeña, quien tiene otros cinco hijos.

El ataúd color blanco con el cuerpo de Atena fue cargado por varios de sus seres queridos en el panteón de San Efrén a donde varios de sus vecinos y amigos le dieron el último adiós.

"Era una jovencita a la que vimos crecer, que no le hacía daño a nadie; siempre andaba barriendo el lugar donde su abuelita vendía dulces y a quien ayudaba mucho", narró una de las madres de familia que llegó al camposanto.

Además de las flores que le colocaron en su tumba, sus amigos le pusieron globos para demostrarle su cariño.

El domingo pasado encontraron a la niña sin vida atrás del edificio 92 de la unidad Fovissste, con una herida en el cuello provocada por un arma punzcortante.

Los residentes le dijeron a la policía que Atena salió de su departamento alrededor de las 17:00 horas, dos horas después se reportó que un sujeto la habría golpeado, por lo que llamaron a la corporación a través de un botón de pánico.

Los habitantes al darse cuenta que la menor había perdido la vida se organizaron en grupos para tratar de localizar al presunto responsable.

Aparentemente se subió por las azoteas de los edificios contiguos de la unidad habitacional para huir. La búsqueda se llevó a cabo hasta las primeras horas del lunes, pero no tuvieron éxito.

De acuerdo a las autoridades locales, el lugar donde se encontró el cadáver es un punto de venta de droga, por lo que investigan los hechos. Hasta ahora no hay detenidos por el crimen de la menor.

Mujeres marchan para exigir alto a la violencia de género

Este 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles para exigir justicia por las víctimas de feminicidio, de violencia contra la mujer, de desapariciones y por que sus derechos sean respetados.

Tan solo en la Ciudad de México, más de 70 mil mujeres conformaron la marcha con rumbo al Zócalo capitalino, quienes a su paso gritaron consignas como "Ni una más, ni una asesinada más", "Educar, educar para no violar", "Hey idiota las niñas no se tocan", "Hay que abortar este sistema patriarcal", "Marcho porque estoy viva y no se hasta cuando".

Lo mismo se vivió en otros estados de México, cuando mujeres inundaron las calles pintándolas con sus prendas de vestir de morado y verde, colores característicos del movimiento feminista; cantando los himnos característicos de esta lucha como "Canción Sin Miedo" y "El violador eres tú".

Las mujeres marcharon con un objetivo en común: hacer valer los derechos de las féminas, lo que contempla el respeto a la vida, el cual fue violado por un sujeto al asesinar a la pequeña Atena.