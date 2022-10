Astros saca la escoba y chocará con Filis

Otra Serie Mundial para los Astros de Houston, un equipo incontenible que sabe ganar con un sinfín de recursos.

Yordan Álvarez y Alex Bregman contribuyeron los hits oportunos y los Astros sellaron una barrida de cuatro juegos sobre los Yanquis en la serie de campeonato de la Liga Americana al imponerse ayer 6-5 con la complicidad de un error de la defensa de Nueva York.

Al capitalizar un costoso error del segunda base Gleyber Torres en un tiro, los Astros voltearon el marcador en el séptimo inning para encaminarse a su segundo banderín consecutivo del circuito y el cuarto en seis años. En procura de su segundo campeonato de la Serie Mundial, los Astros serán anfitriones de los Filis de Filadelfia a partir del viernes. Houston repite en un Clásico de Otoño tras caer en seis juegos ante los Bravos de Atlanta el año pasado.

Con una inmaculada foja de 7-0 esta postemporada, Houston tendrá otra oportunidad de consagrarse y echarle tierra al escándalo por robo de señales que manchó el campeonato ganado en 2017, el único de la franquicia.

Y Dusty Baker, su mánager de 73 años, intentará una vez más conseguir el esquivo primer título de su carrera como estratega.

HARPER, FIGURA EN TRIUNFO

Bryce Harper despachó su quinto jonrón de la postemporada, un batazo de dos carreras en el octavo inning que transformó el Citizens Bank Park en un manicomio, y el toletero con el contrato de 330 millones de dólares cargó a los Filis a la victoria 4-3 sobre los Padres de San Diego y el pase a la Serie Mundial por primera vez desde 2009. Un swing, por la banda contraria. El jonrón para sentenciar un triunfo, uno que pareció estar tocado por el destino desde el instante que se presentó en el plato en el octavo capítulo con los Filis y sus fanáticos anticipando que Harper iba a responder una vez más. "Conecté la bola, y miré hacia la cueva para que vieran que lo hice por ellos", señaló Harper. "Es por todo este equipo, por toda esta organización".

Rhys Hoskins también conectó un cuadrangular de dos carreras y Filadelfia siguió su improbable marcha al título de la Liga Nacional y ahora peleará por su primer campeonato del Clásico de Otoño desde 2008.

Tras quedar terceros en la División Este de la Liga Nacional, los Filis no paran de sorprender y ahora están en la Serie Mundial.

Harper fue proclamado como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, y al poner el trofeo sobre el estrado, dejó bien claro que va por mucho más.

"Esto realmente no me importa, pero MLB me ha obligado a hacerlo", dijo Harper.

J.T. Realmuto abrió con sencillo la parte baja del inning contra el relevista venezolano Robert Suárez y Harper mandó en línea un sinker de 98 millas por hora en cuenta de 2-2 por la banda contraria. La pelota cayó en las gradas del jardín izquierdo, desatando otra vez el delirio de 45,485 aficionados dentro del estadio.

VICTORIAS

y cero derrotas es la marca de los Astros de Houston en esta postemporada.