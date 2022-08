Astronauta mexicano será parte de viaje suborbital

El doctor en ciencias técnicas José Alberto Ramírez Aguilar será el único astronauta mexicano en formar parte de Latcosmos, programa espacial que llevará a Latinoamérica en un viaje suborbital, más allá de 100 kilómetros por encima de la atmósfera de la Tierra.

Comenzó desarmando radios, completó sus estudios universitarios de la FES Cuautitlán y fue reconocido por el cosmonauta Alexei Leonov, el primer ruso en caminar en el espacio.

Latcosmos, conocido también como el Plan de Desarrollo Espacial diseñado para las Regiones de América Latina y el Caribe, está listo para lanzar la primera misión latinoamericana de la historia y aunque aún no tiene fecha programada, lo que es un hecho es que contará con un astronauta mexicano, José Alberto Ramírez Aguilar, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

La tripulación de Latcosmos emprenderá un vuelo suborbital, lo que quiere decir que abandonará la atmósfera terrestre, alcanzando una distancia que supera los 100 kilómetros de altura. La misión ha sido denominada "ESAA-01 EX SOMINUS AD ASTRA", impulsada por Agencia Espacial Civil del Ecuador y liderada por el comandante ecuatoriano Ronnie Nader.

(EFE)

Ramírez Aguilar ya se encuentra en entrenamientos para mantenerse en forma, al mismo tiempo que colabora en la logística del lanzamiento, ya que luego de que ESAA-01 EX SOMINUS AD ASTRA despegue, el astronauta mexicano realizará experimentos a bordo de la nave, pero este objetivo no lo distrae tampoco de otro de sus propósitos: impulsar a las y los próximos ingenieros aeroespaciales de nuestro país.

"La tripulación de esta misión espacial trabaja día a día con el fin de inspirar a los jóvenes de la región para alcanzar las estrellas, es decir, que se den cuenta que tenemos capacidades reales y talento para unirnos al esfuerzo global de hacer exploraciones espaciales", señaló en un comunicado el mexicano doctor en ciencias de 51 años, quien vislumbra un panorama alentador para la industria aeroespacial en México, por ello se convirtió en uno de los impulsores para que la UNAM creara la licenciatura en ingeniería espacial que, desde 2020, ha formado a las dos primeras generaciones de profesionales en la materia.

En la actualidad, indicó, son varios los egresados que colaboran en proyectos con la NASA o la Agencia Espacial Europea.

Ramírez Aguilar considera importante alentar a los interesados en las exploraciones espaciales, al recordar que él, desde muy joven, desarmaba radios para volverlos a armar y sus sueños lo llevaron a estudiar y luego conocer a Alexei Leonov, el primer cosmonauta ruso en caminar en el espacio.

"Cuando le dije que era mexicano, le entusiasmó y dijo: 'Me da gusto que intentes trabajar en las cuestiones espaciales, sigue adelante y no permitas que nadie te diga que no se puede'".