Asociaciones suspenden manifestación en Lerdo tras encuentro con autoridades

Asociaciones defensoras de animales suspendieron la marcha programada para este viernes en contra del Centro de Control Canino de Lerdo, tras el acercamiento que sostuvieran con autoridades y tras el recorrido que se realizara este miércoles al interior del lugar que en las últimas semanas ha generado polémica debido a su forma de operar.

La marcha que se realizaría este viernes 19 a las afueras de la Presidencia Municipal no se cancela, únicamente se suspende pues en cuanto la autoridad incumpla con los compromisos que se establecieron se llevará a cabo la movilización, advirtieron las asociaciones y rescatistas.

(Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

El martes, luego de una serie de señalamientos en contra de la operación del Centro de Control Canino, un grupo de representantes de asociaciones defensoras de animales, realizaron un corrido al interior del lugar ubicado en la colonia Prudencia Jáuregui de Lerdo, a unos metros del Hospital General.

Los rescatistas fueron atendidos por el titular de Salud Municipal, Cecilio Medina y por el jefe de departamento de Prevención Social Roberto Calderón, quienes les ofrecieron un recorrido para verificar su operatividad.

“Sí hay muchas deficiencias, estamos conscientes de que hay muchas deficiencias en muchos municipios no solo aquí. Control Canino es una de las instituciones más olvidadas, más rezagadas de los ayuntamientos”, señaló Lucy Zapién, integrante de Defensoría Animalista de La Laguna.

(Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

Explicó que como parte de los acuerdos que se establecieron en el encuentro del pasado martes con autoridades de diferentes áreas involucradas en el tema, está el que se trabajará de forma coordinada y regular con las asociaciones para lograr que el lugar sea un verdadero sitio de bienestar animal y no de “exterminio”, mote que se le adoptó tras la serie de fotografías que circularon en redes, de los perros ejecutados y apilados.

“Lo que estamos tratando de hacer es ofrecerles nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra colaboración para que este lugar, sea un lugar próspero que realmente sea bienestar animal que no sea un lugar que sea conocido como de exterminio de animales sino un centro de adopción permanente que le den más tiempo a los animalitos de sobrevivir aquí que tengan más oportunidad de encontrar a una familia, incluso que les den chance al público de entrar, adoptar, gente que viene a buscar a su mascota, que lo puedan rescatar”, dijo Zapién.

Y es que si bien el titular de Prevención Social, Roberto Calderón aseguró que existe una total apertura en el Centro de Control Canino, la rescatista lo negó pues aseguró que esa apertura es solo parcial.

(Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

“No hay esa apertura completamente, está parcial, es lo que queremos que haya una colaboración tanto de las asociaciones con las autoridades por el bienestar animal”, insistió y negó que se trate de “hacer el trabajo de ellos”, “No es venir hacer el trabajo de ellos es una colaboración, sabemos que humanamente no podemos salvar a todos los animales pero sí es una colaboración que llegan tenga una vida digna, un trato digno y al final una muerte diga. Queremos que haya un respeto a la vida”, recalcó.

Será hasta que inicie la próxima Administración encabezada nuevamente por el acalde Homero Martínez que se aborde el tema de la creación del voluntariado.

Por su parte el jefe de Prevención Social, aseguró que siempre se ha trabajado apegados a reglamento. “nosotros siempre hemos cumplido desde que iniciamos la labores aquí de este departamento y pues no es más que vienen a checarlo, nada más a revisar lo que en realidad se está trabajando. Las fotografías y los videos son muy antiguas no me corresponde tiempo atrás de 10 años”, aseguró, esto en relación a las imágenes que circularon en donde se veía a un trabajador rodeado de perros muertos y una más, en la que aparecen perros apilados en la caja de una camioneta que se presume era del Ayuntamiento.