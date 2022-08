Así puedes convertir los audios de WhatsApp a MP3 gratis

Parte 1: Introducción

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajerías más utilizadas, y no es un secreto que los audios y notas de voz son de los archivos que más se comparten entre usuarios. Sin embargo, estos se almacenan en un formato poco aprovechable y, si deseas compartirlos, reproducirlos o guardarlos para otra ocasión, vas a necesitar un convertidor de audio que sea eficiente. Anímate a conocer una opción que te dejará con ganas de usarlo ya mismo.

Parte 2: Tutorial | Cómo convertir audios de WhatsApp a MP3

Convertir audio a MP3 es muy sencillo, incluso aunque sean archivos provenientes de WhatsApp. De hecho, el procedimiento consta de unos pocos pasos y podrás completarlo desde cualquier dispositivo.

Pero, antes de realizar la transformación, lo primero que debes hacer es guardar el archivo de audio. WhatsApp hace esto de manera automática en tu dispositivo, por lo que simplemente te conviene entrar a la carpeta donde se almacenan y ubicar cuál es. Con esto listo, ahora puede continuar:

Paso 1: Entra a la herramienta

Abre el navegador web de tu preferencia y entra a la web de Online AudioConvert; todo el procesamiento lo harás desde allí. Puedes acceder desde alguno de los links de este post o tecleando “online-audioconvert.com/es” para entrar directamente.

Paso 2: Sube el archivo

Una vez en ella, verás un botón central de color naranja con las palabras “Elegir archivos locales”, presiona sobre él para activar el explorador y busca el audio en la carpeta contenedora para poder añadirlo. También puedes arrastrarlo a la página si usas una PC.

Paso 3: Elige la calidad y formato

Luego de subir el archivo de audio de WhatsApp, desplaza un poco la vista para poder elegir los ajustes para la conversión. Es decir, el formato MP3 (también puede ser M4A, para Android, iOS o PC) y la calidad, de esta última hay 3 opciones.

(ESPECIAL)

Paso 4: Transforma y baja el MP3

Con el archivo añadido y la configuración lista, ya puedes presionar el botón “Empezar a convertir”. Espera a que el audio se suba y sea transformado, seguidamente, verás un nuevo botón para descargarlo.

(ESPECIAL)

La bajada comenzará automáticamente y, si has añadido más de un elemento para la conversión, podrás ir descargándolo sin esperar a que el primero termine.

Parte 3: Por qué usar Online AudioConvert para transformar tus audios de WhatsApp

Como ya hemos mencionado, los audios de WhatsApp tienen un formato poco provechoso que, aunque válido para el envío dentro de la plataforma, no es igual de compatible con otras actividades.

En este sentido, Online AudioConvert no solo te brinda la facilidad de convertir estos audios a archivos más prácticos, sino que también te ofrece grandes características:

Para todos los dispositivos

Ya que se trata de una plataforma web, Online AudioConvert es compatible y puede ser utilizado desde cualquier dispositivo que poseas. Esto incluye todos los sistemas operativos, igual que equipos como teléfonos inteligentes, laptops, PCs, tablets.

Sin costos ni límites

Si te has fijado en el paso a paso, notarás que en ningún momento del proceso debes pagar. Esta es una herramienta completamente gratuita en todos los sentidos, además de ser ilimitada, ¡Convierte todos los archivos que necesites!

Libre de publicidad

Otro gran acierto y una característica que hace a esta web ideal es que no incorpora publicidad de ningún tipo. Olvídate de ventanas y pestañas emergentes, así como de banners y otros; solo disfruta de una experiencia limpia y agradable.

Diversos formatos de audio

Aunque Online AudioConvert está especializado en la transformación de archivos de audio, esto no quiere decir que solo te ofrezca una opción. De hecho, podrás elegir entre convertir a MP3 o M4A, así como a Tonos para Android, Tonos para iOS o audio para PC.

Resoluciones para elegir

También eres tú el que decide la calidad para el nuevo sonido, en este caso, con 3 opciones para escoger: Económico (de 64 kbps), Buena (de 128 kbps) y La mejor (de 320 kbps).

Parte 4: Conclusión

Luego de conocer todo lo que Online AudioConvert tiene para ofrecer, no hay dudas de que es tu mejor alternativa para convertir video a MP3. No solo admite y procesa los audios de WhatsApp, sino que su funcionamiento gratuito e ilimitado, así como exclusivamente online lo hacen más que atractivo.

Y, por si no lo sabías, también es una herramienta segura. Esto se debe a que no necesitas registrar tus datos personales para utilizarla o al visitarla y los archivos que conviertas no quedarán almacenados en sus servidores, son eliminados automáticamente.

Tampoco necesitarás subir tus audios privados a la nube o a las redes sociales, porque Online AudioConvert trabaja convirtiendo los archivos que están en la memoria local de tu dispositivo. Por esto, y mucho más, esta es la utilidad que debes buscar y siempre tener cerca para transformar archivos de audio.