Así... imposible; Santos pierde ante Mazatlán y se aleja la reclasificación

Sin puntería ni capacidad de reacción, los Guerreros del Santos Laguna sumaron anoche un nuevo revés, al caer 1-0 ante los Cañoneros de Mazatlán en el estadio Kraken, del puerto sinaloense, donde podrían haber naufragado las opciones de los laguneros para clasificarse al repechaje.

Eduardo Fentanes dejó en claro la necesidad de goles para el equipo santista y optó por el acompañamiento en ofensiva de Harold Preciado y Eduardo Aguirre, dos atacantes que lucharon por compenetrarse y por recuperar balones, sin mucho éxito para plantarse frente al arco.

Tuvo que pasar un cuarto de hora para que los de casa lograran la primera aproximación en los pies del "Poeta" Benedetti, quien penetró por la punta derecha del área y disparó raso, cruzado, con potencia, pero Carlos Acevedo le negó el gol.

Apenas minutos después, Sosa se perdió lo que parecía el primer gol cantado para los porteños, cuando en la insistencia hacia el arco santista, Benedetti cedió de cabeza a la llegada de Sosa por la punta izquierda del área chica, el atacante definió de primera, pero su disparo impactó en la red lateral del arco.

La respuesta de los laguneros llegó cumplida media hora, cuando Preciado encaró en la frontal del área y tras un recorte sacó potente derechazo que contuvo Nicolás Vikonis.

DESCUIDO Y GOL

La más clara para los Guerreros llegó en la cabeza de Matheus Dória, quien empalmó un remate franco y tomó a contrapié a Vikonis, quien prodigiosamente atajó con su pie izquierdo cuando el balón estaba a menos de un metro de la línea de gol.

Poco habían intentado ambos equipos el atacar por las bandas, pero fue precisamente una jugada por el sector derecho lo que permitió a los locales adelantarse en el marcador.

Floja marca de los Guerreros en la esquina de la cancha, permitió a Marco Fabián encarar hasta encontrar con un pase retrasado a Jorge Padilla, quien levantó un certero centro al área chica, donde Sosa anticipó la marca de Félix Torres para empalmar el balón de volea, su remate salió con potencia y aunque no le pasó lejos a Acevedo, la velocidad de la pelota dejó sin oportunidad alguna al arquero. Duro golpe para los Guerreros, quienes recibieron el gol cuando mejor jugaban.

EMPEORA EL PANORAMA

El descanso del entretiempo permitió a los albiverdes dejar de lado los lamentos y salieron con convicción a buscar empatar el marcador durante el inicio del complemento, con un Brian Lozano más incisivo y participativo, pero sin el tino necesario para crear peligro.

Diego Medina ingresó en lugar de Leo Suárez y parecía que los laguneros cargarían al abordaje, pero la situación se complicó cuando se cumplieron 60 minutos y Félix Torres realizó una arriesgada jugada, barrió por la espalda a un rival y se ganó la tarjeta amarilla, pero tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro decidió castigarle con la tarjeta roja.

Sin embargo, los albiverdes no renunciaron al ataque e incluso estuvieron cerca de marcar el empate, con todo y que durante poco más de media hora Santos estuvo en inferioridad y tuvo que ajustar en sus sustituciones, como el ingreso de Hugo Rodríguez, sacrificando a Lozano.

El balón fue de Santos y las llegadas también, un cabezazo de Jordan Carrillo se fue por un costado de la portería, un remate potente de Dória amenazó a Vikonis y la de mayor peligro llegó en un remate de Harold, quien dentro del área, "cacheteó" el balón y cuando ya se festejaba el gol, apareció Vikonis e impidió la caída de su arco.

La última la tuvieron los mazatlecos en un disparo cruzado que tras un bote Acevedo resolvió enviando a tiro de esquina, con lo que prácticamente expiró el reloj y se consumó la dolorosa derrota.

'ESTAMOS DOLIDOS'

Posterior al encuentro, Eduardo Fentanes, técnico de Santos, expresó el sentir al interior del grupo, que rápidamente deberá concentrarse en su próximo compromiso: "El equipo está dolido por la derrota, fue un partido en el que no logramos sumar de nueva cuenta. Estamos dolidos, pero conscientes de que no tenemos tiempo de lamentaciones, debemos levantar la cara y concentrarnos en el siguiente partido que es ante León, solamente concentrarnos en eso. Ellos tuvieron certeza al fabricar una jugada y marcar el gol, nosotros no fuimos capaces de marcar en nuestras oportunidades, sobre todo las que generamos al final del partido, esa fue la diferencia", señaló.

Fentanes no ocultó la insatisfacción del equipo por los resultados conseguidos en las jornadas recientes, lo que les tiene al borde de quedar eliminados: "Nunca es un buen momento para dejar de sumar, menos en el cierre del torneo. Habíamos logrado recomponer, la posibilidad matemática todavía existe, quedan seis puntos que pueden ser muy buenos para ayudarnos a clasificar. No estamos contentos con los resultados recientes, pero buscaremos cerrar ganando los dos partidos para tratar de recuperar esa posibilidad de calificar. El margen de error no existe", sentenció.

16

PUNTOS

suma Santos en el lugar 14, mientras que Mazatlán llegó a 15 unidades en el sitio 16.