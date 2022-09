Así funcionó cada jugador que participó en el partido amistoso México Vs. Paraguay

El Tricolor con jugadores de la Liga MX, tuvieron un buen funcionamiento ante Paraguay, aunque no lograron el triunfo.

Así fue su actuación individual

Carlos Acevedo (Suficiente)

Sin muchos problemas, se notó más seguro en el marco de la Selección. Nada que hacer en el gol.

Kevin Álvarez (Suficiente)

Fue al frente, luchó, intentó hasta que le dieron sus fuerzas. Se le nota la novatez, quizá demasiado.

César Montes (Aprobado)

Muy bien en la zaga, no dejó que nadie pasara y al frente casi anota.

Jesús Angulo (Reprobado)

Fue el que falló para que llegara el gol. Un error que le puede costar.

Jesús Gallardo (Suficiente)

Intermitente. Es de los jugadores al que le llegan las oportunidades y las desperdicia. Pero como consentido, seguro irá a Qatar.

Luis Romo (Suficiente)

Defensivamente bien, hacia adelante poco que aportar. No se consolida como el suplente de Edson Álvarez.

Luis Chávez (Aprobado)

Fue el que más veces tiró al marco rival. Mandó una al ángulo que le sacó el portero Silva. Parece que ya se subió.

Carlos Rodríguez (Reprobado)

Tiene el toque, tiene el ritmo, tiene el tiempo. Le falta la intención para ser el hombre diferente en la media cancha mexicana.

Roberto Alvarado (Suficiente)

Jugó en una posición que no es la suya y trató de cumplir. Por disposición no quedó, pero no le alcanzará.

Alexis Vega (Reprobado)

Se esperaba más del crack de las Chivas, del que está señalado para sustituir al "Tecatito". Dejó que desear.

Uriel Antuna (Suficiente)

Si se le juzga por como finaliza las jugadas, reprobado, pero todo lo demás lo hace de forma aceptable.

Suplentes

Emilio Lara (Reprobado)

Poco mostró el canterano del América en su primer juego con la Selección Mexicana. No fue suficiente como para ganarse un lugar.

Luis Reyes (Aprobado)

Con personalidad, fortaleza y arrojo. "El Hueso" fue el mismo que en Atlas y puede ser opción.

Eduardo Aguirre (Reprobado)

No se encontró en la cancha, aunque era complicado por el momento en que entró.

Fernando Beltrán (Aprobado)

Tomó el balón y quiso ponerle otro velocidad y ritmo al equipo mexicano. Tiene ganas de ser.

Erick Sánchez (Reprobado)

Poco contacto con el balón.