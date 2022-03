Así fu el pleito entre 'El Mijis' y el cantante Lalo Mora

Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis", fue diputado en el congreso local de San Luis Potosí en el año 2018 y reportado como desaparecido desde el pasado 31 de enero del 2022 tras ser visto por última vez en la ciudad de Saltillo, Coahuila, antes de realizar un viaje a Monterrey.

Tras haberse activado una alerta de búsqueda en los límites de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila hoy sus restos fueron identificados por sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Su muerte se dio, según las investigaciones en un accidente automovilístico ocurrido el 3 de febrero en la carretera de ese mismo estado.

Pero no es la primera vez que César Carrizales se había reportado como desaparecido. El 31 de octubre del 2021 a través de redes sociales se informó que su familia no lo localizaba, y estaba preocupada, pues el exdiputado había recibido amenazas luego de haber denunciado a Lalo Mora, el cantante del grupo Los invasores de Nuevo León por violentar sexualmente a sus fans.

Lo último que se supo de él en aquella ocasión es que iba a ir a protestar a las afueras del concierto de Mora que se llevó a cabo en San Luis Potosí.

"¡Bienvenido al Infierno Lalo Mora!, Te va tocar descubrir lo que en San Luis le hacemos a los abusadores sexuales! ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos", escribió el Mijis en redes sociales días antes de su desaparición.

Tras 12 horas sin dar rastro, Carrizales Becerra fue encontrado abandonado en un poblado con ropa interior y amarrado, fue atendido por elementos de la guardia nacional y después ofreció algunas entrevistas, en las que afirmó que fue torturado con el objetivo de que no se presentara al concierto de Lalo Mora.

"Me levantaron, recibí toda la semana amenazas de muerte, que me iban a matar por haberme metido con el viejón. Me agarran, me suben a una camioneta, y ahí me traen, lo que querían era que no llegara al baile, pero todo este tiempo que me trajeron me estuvieron torturando", dijo en una entrevista para Radio Fórmula.

Además explicó que los agresores lo hicieron cantar una canción del intérprete, conocido como "El viejon", antes de liberarlo. "Iba con una bolsa en la cabeza, me bajan del carro y siento piedritas, yo dije, 'ya me van a matar'. Entonces me dicen: 'si no te sabes una canción del viejón, te vamos a matar aquí por hablador', entonces les canté la de 'Dos Coronas'", detalló Carrizales.

Al momento el vocalista de Los invasores de Nuevo León no se ha manifestado al respecto, pero hace unas semanas dijo ante varios medios de comunicación que las acusaciones en su contra sobre el abuso a las mujeres eran falsas.

"Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy a agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos delante de mi público", expresó Mora.