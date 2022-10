Aseguran que Luis Suárez está por llegar a un acuerdo con LA Galaxy

Luis Suárez está en boca de todos, ya que una vez que termine el Mundial de Qatar 2022, hay dudas sobre cuál será el futuro del delantero, por el hecho de que en noviembre concluye su contrato con el Nacional.

De acuerdo a RAC1, el destino del jugador uruguayo ya está asegurado, porque la fuente señala que tiene conversaciones muy avanzadas por un acuerdo con Los Ángeles Galaxy en 2023, conjunto con el que compartirá vestuario con el mexicano "Chicharito" Hernández y el español, Riqui Puig.

Para Marca Claro, dijo que: "No, aún no se sabe. Es una de las opciones que veo muy cercana, pero ahora no pienso en eso. Pienso y disfruto en Nacional.

Luego de que el delantero uruguayo terminó su contrato con el Atlético de Madrid, se habló sobre una posible llegada a Europa; sin embargo, su destino lo llevó a regresar a su país.

Tal parece que su futuro es cumplir "El Sueño Americano" en la liga estadounidense.

Por otro lado, Claro señala que también hay otros equipos como el Inter Miami, quienes podrían tener una plaza disponible para el atacante.