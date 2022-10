Asegura pavimento en todo Gómez P.

La alcaldesa Leticia Herrera, dijo que una de sus metas es dejar pavimentado a todo Gómez Palacio.

"No parchado ni bacheado, pavimentado totalmente", dijo.

La alcaldesa reconoció que la situación financiera por la que atraviesa el Ayuntamiento no es buena, pero dijo que habrá de resolver la problemática.

"No vamos a estar esperándonos o quejándonos de que no tenemos dinero, de que nos dejaron así, 'a toro pasado' y no hay tiempo para quejas y ya lo dijimos, que esperen las denuncias los exfuncionarios de la anterior administración", dijo.

Al respecto, el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, aseguró que el recurso pendiente por llegar en cuanto al Ramo 33 para el cierre del ejercicio, se aplicará en la rehabilitación de pavimentos.

Mencionó que había un monto total de 64 millones de pesos este año, de los cuales ya se ejerció alrededor del 70% por la pasada administración.

Dijo que se encuentra la revisión de cada uno de los expedientes de las obras para ver si se ejecutaron con la calidad requerida.

También que se analiza ya un paquete de rehabilitaciones asfálticas a través de sello y colocación de nueva carpeta.

Comentó que no hubo casi obra pública y las pocas que hubo presentan mala calidad.

"Estamos en un proceso de revisión técnica con laboratorios externos y de la Contraloría del Estado para poder hacer un dictamen y en su caso hacer efectivas las fianzas", dijo.

Mencionó que una de las principales vialidades es la del bulevar Jabonoso, dode se están realizando estudios para ver la calidad de la estructura, que a simple vista, dijo, "estuvo muy mal y ya nos urge porque se vence la fianza el mes que entra".

La obra en su conjunto, mencionó, tiene muchas deficiencias en cuanto al proceso constructivo, pero se va a dictaminar todo a través de un laboratorio. Técnicamente se va a documentar.