Asegura Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que los grupos tácticos son necesarios

Ángel de la Campa Páez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (Cocise), dijo que, en caso de que exista un abuso de alguna autoridad, será señalado por este organismo, y se buscará la manera en que se corrija, pero aseguró que, si se piensa que los grupos tácticos no son necesarios, entonces estarían en un error, pues insistió en que el Grupo de Reacción Laguna ha dado resultados en temas de drogadicción y alcoholismo.

Esto en relación al operativo montado por el Grupo de Reacción en torno a la manifestación de los ejidatarios de San Luis que bloqueaban parte del Periférico, y que el Consejo de Seguridad consideró "aplaudible".

"Si los derechos humanos se infringieron, de alguien, pues que pongan su denuncia, ahí está la Comisión de Derechos Humanos y que sancionen el asunto y, si algo está mal, que lo hagan, pero tener un grupo táctico como este, no todas las ciudades lo tienen, hay que estar contentos de que lo tenemos y que ahora están generando ya estadísticas de detención", expuso.

En este contexto, explicó que muchas veces se piensa que es negativo el aumento de estadísticas de detención por narcomenudeo, pero es debido a que no había contra qué compararlo y es una estadística que recién comienza a generarse y será importante para la región.

Sobre la polémica que causó la represión, De la Campa Páez dijo que "desconozco cuáles sean las formas que utilizaron, sin embargo, eso tendrán que preguntárselo al comandante de la Policía, es muy importante que quede claro que nosotros lo que aplaudimos es que haya orden, que las cosas se lleven a cabo, no podemos estar en un Estado fallido donde no haya orden, no podemos estar pensando que un día si van a atrapar a unos y a otros no, tenemos que estar exigiendo que las cosas se hagan y la Ley se hizo para cumplirse".

Dijo que se dialogó al respecto con las autoridades y ellos indicaron que se les ofreció la Plaza Mayor para que ahí se hiciera la manifestación. Señaló que, de existir un tema noble, la Ley seguramente les dará la razón, lo que ya corresponde a los jueces decidirlo, mientras que para el Consejo de Seguridad el tema es que no se bloquee una vialidad principal como es el Periférico, pues ello significa un deterioro para otros. En este sentido, mencionó que hubo pérdidas fuertes para las unidades de parques industriales, que no podían recibir sus camiones de carga, por lo que opinó que era un bloqueo a la economía.

"Nosotros aplaudimos mucho que la autoridad haga cumplirse la Ley y el orden, nosotros no podemos estar solapando, ni ese evento ni ninguno, al contrario", expresó, "si ellos tienen sus motivos está bien, pero si ellos bloquean y se determina que están infringiendo algunas leyes, tendrá que atenderse esa parte".

Consideró que, para todos aquellos que deseen manifestarse, hay lugares para hacerlo y sin afectar al resto de la ciudadanía.