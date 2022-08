Asaltante le da 'chance' a su víctima de llamar a su novia para que 'no pensara que estaba con otra'

El video de un usuario en TikTok se ha vuelto viral, luego de que contará en éste el supuesto asalto del que fue víctima y cómo el atracador le permitió comunicarse con su novia para que 'no pensara que estaba con otra'.

Identificado en la red social como @alancruzmx, comentó en el video que en medio del asalto 'su novia no dejaba de marcarle', por lo que, ante la insistencia de las llamadas, el ladrón le permitió contestar el teléfono.

"Mi novia estaba marcándome como loca y el ratero me dijo: Contéstale, no vaya a pensar que estás con otra morra. No te quiero meter en problemas", dijo el asaltante que al final no le perdonó el asalto y se llevó su teléfono.

"Al terminar la llamada se fue con mi celular diciendo: Mujeres jaja".

El video de Alan ya acumula más de un millón de reproducciones en la red social.