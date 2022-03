Arturo Zaldívar acusó que SCJN estuvo 'tomada' en gobierno de Calderón

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba "tomada" durante el gobierno de Felipe Calderón.

En conferencia de prensa, el ministro fue cuestionado sobre si en los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas por el homicidio del hermano del fiscal Alejandro Gertz, la Corte ha recibido presiones, como ha dicho que ocurrió en el caso ABC.

"No es que venían a hacer visitas, tenían tomada la Corte, pueden dar fe de cómo hubo ministros que leyeron el memorándum que les dio la autoridad como si fuera su alegato en el Pleno", recordó.

"Pueden dar fe de muchas cosas, de la campaña mediática de cómo se voltearon los medios de un día para otro, de cómo se protegió a los altos funcionarios de ese gobierno, eso es realidad y todos lo sabemos y lo saben ellos, por eso se enojaron tanto".

Rechazó que en el caso Cuevas y Morán existiera este tipo de presiones, pues aclaró que el fiscal Gertz Manero ha acudido a la Corte como particular.

"No, presiones cuando nos quedábamos tres en minoría para no tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno de Felipe Calderón, presiones para que no se liberara a una ciudadana francesa a la cual se le fabricó un delito y se le violó todo el debido proceso y todos sus derechos humanos y tan es así que mientras Calderón fue presidente no se pudo dictar una decisión de fondo en ese asunto", señaló.