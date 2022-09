Arturo Gilio, sin opciones en Cuerva

Sin trofeos, en una aciaga y difícil tarde, ante novillos que no se prestaron para el lucimiento, se fue este sábado el novillero lagunero Arturo Gilio Quintero de su presentación en la plaza de toros de Cuerva, Toledo, justo en el centro de España.

Metido en una gran racha de tardes con orejas cortadas, el joven espada torreonense ayer no tuvo opciones ante un encierro de la ganadería de Mateo y Rodrigo, que tuvo ejemplares deslucidos y que no dieron opciones a los novilleros para desempeñar su mejor toreo. El cartel de novilleros vio un cambio, ya que finalmente no actuó Aarón Infantes y fue sustituido por Miguel Andrade, quien finalmente se llevó el gato al agua al cortar la única oreja de la tarde.

Para Arturo fue el lote más complicado de la tarde, el primer novillo muy distraído y reacio a la embestida, hizo lo que pudo el lagunero, le pasó por delante capote y muleta, intentaron avivarle la bravura con la suerte de varas, pero finalmente, el astado no mostró ninguna voluntad de pelear por su vida, usó el acero Gilio Quintero y se despidió en silencio. Ante el segundo, prácticamente se repitió la historia, poco para rescatar de un novillo reacio a la embestida, igualmente, el lagunero se fue en silencio y vio rota su racha de triunfos en España.

Ante una entrada de media plaza, Víctor Barroso fue el otro alternante y también se fue en silencio ambas ocasiones; la próxima cita para Arturo Gilio será en Algemesí, Valencia, España.