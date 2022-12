Artistas laguneros presentaron el concierto de El Siglo, ¡Llegó la Navidad!

La Nochebuena y la Navidad están por llegar, ahora sí que se encuentran a la vuelta de la esquina.

El Siglo de Torreón y varios artistas laguneros decidieron amenizar las fiestas de nueva cuenta gracias al concierto ¡Llegó la Navidad!, que se presentó ayer a las 12:00 del día.

En nuestras redes sociales, actuaron Andy de Valle, Jatziri Muramay, Fernando Sujo, Luis Villalba, Iván Black y José Iván "La Voz" generando una gran interacción entre los internautas.

Los maestros José Larios y Pepe Bracho acompañaron a algunos de los intérpretes.

Andy de Valle fue la primera en arribar al escenario de SigloTV dispuesta a fomentar el espíritu navideño.

"Ha sido un año de muchos cambios, de mucha música. Espero que tengamos bendiciones en 2023.

" Esta Navidad la voy a pasar con mi familia. No saben lo mucho que me fascina estar con mis seres queridos", dijo antes de cantar Last Christmas y Jingle Bell Rock.

Andy de Valle

Tras haber estado en los conciertos anteriores de ¡Llegó la Navidad!, Fernando Sujo no podía faltar en la edición 2022.

Con su buen humor llegó para cantar, Santa Claus llegó a la ciudad y Blanca Navidad.

"Muchas gracias por el espacio. Este año me fue muy bien. Saqué un tema, estuve en la serie de Rebelde y he abierto varios conciertos de grupos como la Trakalosa", explicó antes de interpretarlas.

Otro artista local que ha dado de qué hablar gracias a sus composiciones es Luis Villalba; él entonó un tema de Chetes denominado Llegó la Navidad.

"Muchas gracias por invitarme. Este año sacamos bastante música nueva. Hice algunos videos, recién estrené uno que se llama Mil tormentas, seguimos dándole a lo que me gusta realizar, que es música. Comenzando 2023 lanzaremos un EP nuevo", externó con una sonrisa de oreja a oreja.

José Iván "La Voz"

Tras haber viajado por varios sitios de México y el extranjero, José Iván mejor conocido como "La Voz" se presentó en Llegó la Navidad.Previo a su actuación contó algunos detalles de lo que le ocurrió de enero a diciembre de 2022.

"Estoy feliz de celebrar la Navidad con El Siglo. Me fue bien este año. Ahora estamos haciendo conciertos a caballo, me van a encontrar en jaripeos o charreadas.

"De igual manera hice musicales, recién estrené uno con un colegio de la localidad. La música es inédita, de hecho la rola que voy a cantar hoy -ayer- es de mi autoría", contó antes de entregar Mi Navidad.

Arropada por el cariño del público, continuó el concierto la lagunera, Jatziri Muramay puso el espíritu navideño con Noche de Paz y Navidad Navidad, acompañada de José Larios y Pepe Bracho.

"Estoy muy contenta de estar aquí de nueva cuenta con ustedes. En este 2022 el trabajo no me faltó y espero que el año que entra sigamos igual. También estoy preparando más temas inéditos y espero dar pronto un gran concierto", sostuvo y además deseó un gran 2023 para todos los laguneros.

Para cerrar con broche de oro, Iván Black arribó con su inseparable guitarra al foro de Siglo TV.

Jatziri Muramay

Este 2022, el oriundo de La Laguna pudo estar en La Voz Azteca y además sacó algunos temas inéditos.

"Tuve mucho trabajo y una gran exposición. Haber estado en La Voz, fue formidable, además de aprender, hice amigos que espero se queden para siempre", comentó.

Durante la charla, Iván contó cómo festejará la Navidad.

"Ya soy padre de familia, así que tengo que ayudar a Santa Claus con los regalos. Cenaremos en casa con mis familiares", dijo antes de cantar una versión especial de Rodolfo el Reno.

Luis ViIlalba

ElencoEstos artistas participaron en ¡Llegó la Navidad!

Andy de ValleJatziri MuramayFernando SujoLuis ViIlalbaIván BlackJosé Iván "La Voz"