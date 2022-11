Arriban a CDMX miles provenientes de Coahuila y Sonora

Desde la tarde del sábado miles de personas provenientes de diferentes estados de la Repúblicas Mexicana arribaron a la Ciudad de México para participar en la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El movimiento se llevará a cabo este 27 de noviembre, iniciará a las 9:00 horas partiendo desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo capitalino, donde el presidente emitirá el Cuarto Informe de Gobierno.

Sonora

Decenas de autobuses salieron la noche del jueves desde diversos municipios de Sonora para apoyar la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo la mañana del domingo 27 noviembre.

De acuerdo a un vocero del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Sonora, fueron los liderazgos locales de los municipios quienes organizaron los traslados de los simpatizantes de AMLO a la Ciudad de México.

Algunos sonorenses fueron alojados en la Ciudad de México y otros en el Estado de México.

Por la tarde-noche del sábado, los sonorenses fueron convocados a un encuentro previo en la plancha del Zócalo capitalino.

De acuerdo a información que trascendió en redes sociales a los simpatizantes, se les ofreció hotel, 300 pesos diarios para alimentos y transporte de ida y vuelta.

Además, el gobernador Alfonso Durazo confirmó su asistencia a la marcha en apoyo al Presidente como muestra de agradecimiento al respaldo que ha brindado a los sonorenses.

Coahuila

Hasta con bocinas, micrófonos y equipos de sonido cargaron militantes y/o simpatizantes de Morena, algunos llevan su lonche, van en el contingente de 2 mil 880 personas de Coahuila que acudirán a la Ciudad de México a la marcha convocada para este domingo por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Van de casi todas las edades, muchos son adultos, de más de 60 años que no están enfermos o discapacitados físicamente, porque les advirtieron que no aceptarían a quienes están mal de salud o no puedan caminar ni a niños tampoco, pues van a celebrar el Cuarto Informe de AMLO y a mostrarle su respaldo, según afirmó una de las coordinadoras.

Desde Piedras Negras hasta la capital recorrerán mil 300 kilómetros de distancia, en al menos unas 13 horas y media.

Son 72 camiones de muchas líneas de Transporte Turístico como Senda y Turimex que salen a distintas horas.

De Saltillo, se fueron a las 6 de la tarde de la Plaza Ciudades Hermanas, frente a la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El plan es viajar seguido, sin detenerse, por eso llevan sándwiches, tacos, tortas, gorditas, frutas, té, botellines de agua y refrescos.

A las 8 de la mañana

Tentativamente llegaron a la Ciudad de México antes de las 8 de la mañana del domingo, porque la cita es una hora después.

“Debemos estar antes, con tiempo, para acomodarnos por contingentes, ya nos tienen apartados nuestros lugares para empezar la marcha a las nueve”, señaló la señora Diana.

La "cuota" del CEN de Morena

"La cuota" que pidió el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fue de 3 mil personas, pero contrataron menos autobuses de los que necesitaban con capacidad para 40 pasajeros cada uno, así que nada más cupieron 2 mil 880, y se llenaron, aseguraron en la casa de campaña de la diputada Lizbeth Ogazón Nava.

De vuelta terminando la marcha

"No sabemos cuánto se vaya a tardar la marcha, pero pensamos que terminando, después del mediodía, nos vamos a regresar y viajaremos toda la noche para estar llegando aquí a Saltillo, al amanecer del lunes, primeramente Dios", comentó la mujer, que va muy entusiasmada en el grupo.

Algunos dicen que no pueden viajar por falta de dinero y aprovecharon la oportunidad como paseo que es totalmente gratis, porque ni la comida van a pagar.

Los camiones partieron con gente de Acuña, Piedras Negras, Allende, Múzquiz, San Juan de Sabinas (Nueva Rosita) Sabinas, Frontera, Monclova, Castaños, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca, Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo…, de todos, los (38) municipios de Coahuila, aunque los puntos de salida fueron en 18 de ellos.