Arranca Foro Mundial de Davos entre crisis

Líderes políticos, empresariales y activistas regresarán este año al Foro Mundial de Davos, dos años después de que la pandemia del coronavirus obligó a cancelar el cónclave. Y no faltan los temas urgentes que deberán enfrentar.

Los altos precios de los alimentos y la gasolina, la invasión rusa de Ucrania, el cambio climático, las sequías y la escasez de alimentos en África, las graves desigualdades económicas, el surgimiento de regímenes autoritarios son algunos de los temas en la agenda, aparte de los persistentes efectos de la pandemia.

Es por ahora imposible saber si las ambiciosas declaraciones que suelen salir de estos eventos lograrán esta vez hacer mella en los problemas mundiales.

El tema principal será la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habló por video desde Kiev, aunque la delegación ucraniana encabezada por el ministro de exteriores estará presente.

TAMBIÉN LEE Trump presume en Davos su triunfo en las negociaciones con China y México

Además de una larga lista de avances económicos en su país

"No será como otra reunión cualquiera", dijo a la AP el ex presidente del foro Borge Brende, afirmando que Ucrania no será la única preocupación.

"También está el cambio climático, también está el débil crecimiento económico mundial y la necesidad de evitar que esta débil recuperación caiga en una recesión porque tenemos muy pocas herramientas para combatir una nueva recesión", añadió.

"Una nueva recesión provocará más desempleo y más pobreza", explicó.

Debido a que Rusia invadió Ucrania, este año ningún funcionario ruso ha sido invitado al cónclave y no habrá el tradicional festejo de la cultura rusa con caviar y vodka.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha urgido a los estados que adopten medidas para restaurar la confianza y evitar la fragmentación geoeconómica, en un contexto en el que la economía se enfrenta "quizás" al mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial.

TAMBIÉN LEE COVID-19 pospone Foro de Davos hasta el 22-26 de mayo

Dentro del foro se debatirán temas relacionados a la recuperación de la pandemia, cambio climático, la mejor del sector laboral, entre otros

En un informe presentado este lunes, cuando arranca en Davos (Suiza) el Foro Económico Mundial, el FMI ha pedido a los Estados que den prioridad a cuatro medidas para restaurar la confianza mundial: la reducción de barreras comerciales; promover acuerdos sobre la deuda de países vulnerables; modernizar los sistemas de pago transfronterizos; y afrontar la transformación hacia la energía verde.

Por ahora, la directora gerente, Kristalina Georgieva, ha señalado que para restaurar la confianza mundial, ha considerado prioritario que se fortalezca el comercio internacional para aumentar la resiliencia, de manera que se reduzcan las barreras para aliviar la escasez de productos y lograr rebajar el precio de alimentos, entre otros.

A su juicio, no solo los países sino también las empresas necesitan asegurar las cadenas de suministros y preservar las ventajas para su negocio de una integración global.