¿Armas nucleares entre Rusia y Ucrania? Esto sabemos sobre la alerta y el arsenal disponible

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que el Gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, ha comenzado a "preparar a su sociedad" para el posible uso de armas nucleares, aunque puntualizó que "no están preparados para hacerlo" por ahora. El jueves, su homólogo estadounidense Joe Biden alertó que el mundo está cerca del Armagedón. El Kremlin, por su parte, se ha mostrado inquieto ante tales declaraciones.

Esto es lo que sabemos sobre una posible preparación para el uso de armas nucleares en la guerra entre Rusia y Ucrania, cuáles serían las implicaciones y el arsenal con el que cuenta la nación gobernada por Putin.

LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE UCRANIA

En una entrevista emitida el viernes por la BBC, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski alertó que Rusia ya prepara a su población para utilizar armas nucleares.

"No saben si las van a usar o no. Creo que es peligroso incluso hablar sobre ello", sostuvo Zelenski. "Ellos empiezan a preparar a su sociedad. (...) No están preparados para hacerlo, pero empiezan a comunicarlo", dijo el líder ucraniano.

(ARCHIVO)

"Lo que vemos es que a los rusos que están en el poder les gusta la vida y por lo tanto creo que el riesgo de que se utilicen armas nucleares no es tan definitivo como algunos expertos creen, porque ellos comprenden que no hay vuelta atrás después de usarlas, ni para la historia de su país ni para ellos mismos como figuras públicas", afirmó.

ALERTA DE JOE BIDEN

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el mundo está más cerca del Armagedón de lo que lo ha estado desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en plena Guerra Fría.

"Por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos la amenaza de un arma nuclear si las cosas siguen yendo de la manera en que han ido hasta ahora", dijo Biden en un evento de recaudación de fondos organizado por el Partido Demócrata en el estado de Nueva York.

(ARCHIVO)

El presidente estadounidense indicó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, se encuentra en una situación en la que es difícil encontrar una salida, especialmente tras los últimos reveses militares en Ucrania, y que probablemente esté buscando soluciones que le permitan salvar la cara.

Explicó que le conoce "bastante bien" y que no bromea cuando dice que podría utilizar armas tácticas nucleares o biológicas porque sus Fuerzas Armadas están demostrando un nivel inferior al que se esperaba.

"No creo que se puedan usar armas tácticas nucleares sin terminar en el Armagedón", apuntó el mandatario.

POSTURA DE RUSIA, REACCIONES Y AMENAZAS

Tras estas declaraciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, alertó de que el presidente ucraniano Zelenski "ha llamado a los principales Estados del mundo, a los países del club nuclear, a llevar a cabo un ataque preventivo a nuestro país, contra Rusia".

A ese respecto, Zelenski aseguró que sus palabras se malinterpretaron debido a la "traducción". "Ellos (los rusos) lo tomaron a su manera, como más útil les resultaba", alegó el mandatario ucraniano.

En tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, insistió en que Rusia se enfrentará a consecuencias “catastróficas” si decide emplear armas nucleares en la guerra en Ucrania.

“Estados Unidos y los aliados han sido muy claros sobre que vemos esto como peligroso”, indicó Smith sobre la retórica nuclear rusa, durante una conferencia organizada por el centro de estudios Lisbonne Council en Bruselas.

(ARCHIVO)

Smith dijo que las alusiones del Kremlin a su arsenal nuclear en relación con el conflicto ucraniano “parece que ocurren con más frecuencia” y que “estamos oyendo cada vez más parloteo sobre esto”.

En cambio, recalcó que el mensaje “de Washington, y directamente de la Casa Blanca, incluyendo a nuestro asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, ha sido cristalino”.

Recordó que Sullivan se refirió específicamente a “consecuencias catastróficas o severas” y que el mismo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos se ha dirigido “directamente” a las autoridades rusas sobre cómo serían esas consecuencias.

ASÍ SERÍA UN POSIBLE ATAQUE

Ante la nueva escalada del conflicto ruso-ucraniano a nivel internacional y tomando en cuenta que Rusia organizó referéndums separatistas en cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Khersón y Zaporiyia), y el gobierno ya reconoció estas zonas como territorio suyo, creció el temor en la comunidad internacional de que Putin cumpla su amenaza y ataque con armas nucleares.

Expertos consultados por el medio The Daily Beast hablaron de las opciones que tendría Putin para realizar un ataque nuclear.

Vitaly Fedchenko, investigador principal de Tecnología de Fuerzas Estratégicas, Energía Nuclear y otros en el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, dijo que, por principio de cuentas, cualquier ataque nuclear tendrá resultados macabros.

Tanto Fedchenko como los demás expertos coinciden en que Putin, cuyo país tiene unas 6 mil ojivas nucleares, tiene tres opciones principales de ataque: una explosión de pulso electromagnético a gran altitud sobre Ucrania que destruya los sistemas electrónicos de ese país y de Europa; una detonación a baja altitud diseñada para matar a decenas de miles de ucranianos, pero sin afectar inmediatamente a los de los países vecinos, o una explosión en tierra, en la que los vientos transportarían la lluvia radiactiva por todo el mundo.

Eso, sin contar con que Putin puede usar armas convencionales para destruir los 16 reactores nucleares de Ucrania y, con ello, al país entero.

(ARCHIVO)

Los expertos advierten que si antes el tema del poderío nuclear servía como factor de disuasión, hoy lo que prevalece es un envalentonamiento que podría fácilmente salirse de control, con consecuencias nefastas.

Olena Pavlenko, analista de política energética de 41 años en el instituto de investigación Dixi Group de Kiev, critica a Naciones Unidas por no haber hecho "nada para reducir las amenazas nucleares de Rusia contra Ucrania. Putin lleva años intentando intimidarnos con la amenaza de la destrucción nuclear, y la respuesta de la ONU es siempre 'no hablemos ni hagamos nada al respecto porque Putin tiene armas nucleares'. Ese es el argumento de la ONU".

La situación es tal que, explica la experta, los ucranianos han optado por abastecerse de píldoras de yodo antirradiación en caso de que Putin decida atacar. "Debemos tomarnos en serio sus amenazas, pero psicológicamente no tenemos miedo".

SUPOSICIONES, VERDADES Y MIEDOS

El escenario descrito, además, ha hecho temer lo mismo a expertos que a líderes mundiales sobre el uso de armas como el torpedo nuclear Poseidón, conocido ya como "arma del apocalipsis", el cual se caracteriza por su supuesta capacidad de dar con un objetivo "a una distancia de cientos de kilómetros", dejando las franjas costeras completamente "inhabitables durante décadas" a causa de las olas radiactivas, según la agencia rusa de noticias TASS.

La movilización del submarino ruso Bélgorod y el riesgo de que porte el arma nuclear Poseidón, han hecho saltar las alarmas en medios y redes sociales por un posible ataque, pero lo cierto es que este torpedo, bautizado como el "arma del apocalipsis", no estará operativo hasta 2027.

Así lo indican diversas informaciones y expertos consultados por EFE, que sostienen además que los recientes movimientos del submarino ruso podrían ser pruebas convencionales y no suponer una amenaza para Occidente.

La circulación de mensajes y publicaciones que advierten de la posibilidad de que el Kremlin utilice esta arma nuclear de nueva generación surgió a raíz de un artículo publicado recientemente por el diario italiano La Repubblica y citado por varios medios, en el que se afirmaba que la Alianza teme que el Bélgorod se hubiera sumergido en mares del Ártico para realizar pruebas del torpedo.

Sin embargo, en realidad, el artículo de La Repubblica no afirma que el torpedo Poseidón esté listo para ser utilizado por el Ejército ruso y fuentes de la OTAN consultadas por la agencia de noticias EFE afirman que la Alianza "no ha observado ningún cambio en la postura nuclear de Rusia".

LAS ARMAS CON LAS QUE SÍ CUENTA RUSIA

Un artículo de The Washington Post, recuerda que las armas nucleares se dividen comúnmente en dos categorías: armas estratégicas, que son los misiles de mayor alcance que pueden cruzar océanos y amenazar a las superpotencias rivales, y armas tácticas, aquellas que tienen una capacidad más limitada y podrían tener una función más limitada.

Estados Unidos tiene un recuento de las armas estratégicas de Rusia, porque Washington y Moscú están obligados a revelar esto según los términos del Nuevo START, el último tratado de control de armas vigente. Ese recuento de armas estratégicas se divide entre las desplegadas en misiles balísticos intercontinentales (ICBM), misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y las lanzadas desde bombarderos.

No obstante, señala el medio, cuando se trata de armas tácticas, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos solo puede ofrecer su mejor estimación, y las diferentes agencias tienen estimaciones diferentes. La cifra aproximada a la que llegaron es de entre 1,000 y 2,000 armas tácticas, las cuales podrían lanzarse desde lanzamisiles terrestres, barcos y bombarderos, pero no están desplegadas previamente.

(ARCHIVO)

Sobre su poder, el Post señala que este se mide con base a su rendimiento, y el rendimiento se mide como un equivalente de TNT. El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que las bombas estadounidenses que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki tuvieron rendimientos de 15 y 21 kilotones, respectivamente, lo que equivale a 15,000 toneladas y 21,000 toneladas de TNT.

Las armas nucleares estratégicas modernas tienen un poder enorme. Las estándar pueden tener rendimientos de 500 kilotones, 800 kilotones o hasta 1 megatón, equivalente a 1 millón de toneladas de TNT. Rusia tiene el récord del arma más poderosa jamás explotada: en 1961, probó una bomba de al menos 50 megatones, apodada “Bomba del Zar”.

De acuerdo con el reporte difundido, las armas tácticas modernas suelen tener una capacidad de 10 a 100 kilotones, lo que aún hace que el arma táctica promedio sea potencialmente más destructiva que las bombas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki.

Rusia y Estados Unidos también tienen armas nucleares de “bajo rendimiento” que tienen un impacto “ligero”, incluso por debajo de 1 kilotón. Sin embargo, incluso la bomba nuclear menos poderosa, con un rendimiento de alrededor de 0.3 kilotones, tiene aproximadamente el mismo poder explosivo que la explosión del puerto de Beirut en 2020.