Aquí no hay antros: Las razones por las que Gerardo Arteaga quería irse de Bélgica

Gerardo Arteaga sorprendió en entrevista con el youtuber Werevertumorro al revelar que había caído en depresión luego de llegar a Bélgica, provocando que el jugador de 23 años quisiera ya soltar la toalla y regresar a México.

Mediante un video, el exdefensa del Santos Laguna contó lo difícil que fue para él estar solo durante más de 7 meses, y es que cuando el futbolista se fue a tierras belgas el COVID-19 azotó fuertemente en todo el mundo.

“Mi novia vino tres meses como turista, pero se tuvo que regresar y me volví a quedar solo. Aquí yo no tengo amigos, o alguien que hable español, entre en depresión”.

El jugador mencionó lo solo que se sentía a tal grado de que sintió la necesidad de regresar a México por lo solo que se sentía:

“Ni siquiera dormía en mi cuarto, dormía en la sala y con la tele encendida porque había veces que me sentía muy solo. Llegaba a entrenar y aventar la mochila en el sillón sin comer ni cenar”.

Posteriormente de estas declaraciones, el mexicano contó lo difícil que fue estar lejos de su familia, en un país que era completamente extraño para él, eso sin contar la barrera del idioma que había:

“Esta muy difícil vivir tan lejos de mi familia porque todo es muy diferente acá. Sí, es muy complicado. Como me vine solo, sin ningún familiar, porque en esos tiempos Bélgica tenía cerradas las fronteras por la pandemia.”

“Quería regresarme, porque no era como que venía un amigo a visitarme u otro familiar, los primeros siete meses así fueron. No podía salir de aquí, la primera Navidad y Año Nuevo, mi cumpleaños, la pasé aquí solo. Hasta dudaba si había hecho una buena elección de haber venido”.

Para finalizar con estas declaraciones, Gerardo Arteaga resintió el cambio de ciudad, incluso cuando su novia llegó a estar con él:

“Viví en Torreón desde el 2013 cuando me fui a Santos en la Sub 15 hasta el 2020 cuando me vine para acá. Mi novia y yo casi no salimos, si acaso solamente cuando vamos a turistear, porque aquí no existen los pinches antros”, reveló.

Afortunadamente para el jugador mexicano las cosas mejoraron y se ha vuelto en el mejor jugador que el Genk ha tenido, llevando al equipo Belga a disfrutar de varias victorias.