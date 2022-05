"Aquí no es Cuba, señor presidente López Obrador, aqui no es Nicaragua , ni Venezuela, nos ha ofendido su presencia y que haya aceptado que lo condecoren con la medalla con la que han condecorado a todos los dictadores; nos ha ofrendido ni siquiera preguntar por los presos políticos en Cuba, cuando su obligación es velar los derechos humanos", fue el mensaje que envió el diputado por el Partido Acción Nacional, Santiago Creel Miranda, su visita a La Laguna.

Lo anterior tras la gira que hiciera el presidente Andrés López Obrador en giro países de Centro América y Caribe, la cual concluyó en Cuba.

El legislador también reclamó que pretenda "reventar" la Cumbre de las Américas, al condicionar su asistencia si no se invita a países como Cuba y Venezuela.

"Nos ha ofendido al querer reventar la cubre de las Américas, aliándose con lo peor de la política que es el autoritarismo y las dictaduras, aqui no", recalcó.

En su intervención, el legislador panista señaló la violencia que se vive en la mayoría de los estados, "el país no se merece la violencia que está pasando por la gran mayoría de los estados, no se merece una economía que no crece, que no da, que no genera empleos, que no genera buenos salarios; una economía que es una fábrica de pobreza, una salud que ni siquiera cuenta con lo básico, medicamentos, no queremos a Morena en esta plaza".

Respecto a su vista, Creel Miranda dijo que trae "dos mensajes por parte del PAN, muy claros. El primero, decirles que Durango es una elección de trascendencia nacional, no solamente tiene la importancia de que continúe un buen gobierno con Esteban, sino que esta plaza sea una plaza de la alianza Va por México, en preparación y en camino a sacar a Morena de la política, no merece estar en la política".

"Queremos que la alianza Va por México empiece a consolidar un nuevo México, un México donde se aceptan las ideas distintas, un México donde no hay traidores, no hay enemigos, en todo caso adversarios y competidores, donde sí hay diálogo, donde sí hay pluralidad, donde sí hay democracia", agregó.