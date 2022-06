Aquí los abrazos son de otra forma: gobernador de Coahuila a subsecretario de Seguridad Federal

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, desestimó las acusaciones que realizó en su contra el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Berdeja, sobre presuntamente adjudicar resultados de seguridad en Coahuila a la estrategia estatal y sobre el apoyo federal.

El gobernador señaló que ese tipo de declaraciones obedecen a otros intereses y se encuentran alejados de la realidad, toda vez que es el primero en reconocer que los resultados de la seguridad en Coahuila son producto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Yo lo digo, yo siempre he dicho que la coordinación tiene mucho que ver, o sea la coordinación de Coahuila con el Gobierno Federal tiene mucho que ver, y bueno, no es lo mismo un estado que le invierte a la seguridad como nosotros, 2 mil 500 millones de pesos en cuarteles, que el Ejército y que efectivamente como él dice, viven aquí, viven más de 4 mil o 5 mil efectivos, pero es porque nosotros le hemos invertido en los cuarteles del Ejército… Las policías estatales tienen mucho que ver, los miembros del Ejército y Guardia Nacional tienen mucho que ver, la colaboración del Gobierno Federal tiene mucho que ver”.

En ese sentido también lanzó la pregunta sobre si con los mismos resultados de seguridad se tienen a otras entidades del país que ahora gobierna Morena, principalmente Michoacán, Sonora, Guerrero, dijo que “¿cuál es la fórmula? Que nos digan cuál es el fórmula, yo no me estoy refiriendo al aspirante, me estoy refiriendo a la seguridad, que quede claro, bueno aquí en ese sentido Coahuila tiene mucho que aportar, muchos años de trabajo, de estrategia, de inversión en ese sentido y una policía que trabaja distinto, aquí los abrazos son de otra forma”.