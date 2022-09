Apuestas deportivas: ¿Qué son las apuestas en directo? y ¿Cuándo conviene hacerlas?

Como la popularidad va en aumento, es importante conocer todas las posibilidades de apuestas que permiten las casas, siendo hoy el turno de las live bets. Estos picks son muy queridos por aquellos que entienden del juego y lo ven en directo, haciéndoles ganar importantes sumas gracias a su conocimiento.

¿Qué son las live bets y cómo funcionan?

Las live bets, mejor conocidas como ‘apuestas en directo’, son una de las funciones más usadas que las casas de apuestas han estado incorporando. Comprenderlas no implica un gran esfuerzo, ya que estamos hablando de picks que se juegan mientras el partido/evento está transcurriendo en tiempo real. Gracias a su enorme popularidad, cada vez más casas de apuestas las están integrando para que los jugadores pongan a prueba su entendimiento del juego a la hora de develar un ganador, apostar quién será el próximo que anota, etc.

Tanto ha sido el crecimiento del sector apuestas, que incluso las webs ofrecen estadísticas y resultados en tiempo real para que los apostadores consulten todos los datos relevantes a su partido y, tomando eso en cuenta, hagan su apuesta. A mayor cantidad de información, más probabilidades hay de que dicho pick salga acertado.

Streaming y apuestas en vivo

Casi todos los que aprovechan las apuestas en directo lo hacen mientras ven el evento, agregándole una pizca de emoción a un partido que de otra manera quizá sería muy aburrido. Por este motivo, muchas casas compran los derechos para retransmitir ciertos torneos mediante la página web. Para que sea posible mirar los partidos, generalmente es necesario tener un historial de apuestas en la casa o dinero en la cuenta.

Sumado a esto, en la mayoría no solamente se pueden disfrutar los eventos sino que además ofrecen estadísticas para apostar mejor. Con esta función, se puede, por ejemplo, ver un partido de fútbol mientras consultas las ocasiones que ha tenido cada equipo, posesión, quién tiene más córners, etc.

¿Qué deportes permiten esta clase de apuestas?

Hoy en día, las diferentes casas virtuales ofrecen una enorme cantidad de disciplinas a las cuales apostar en directo viendo o no el partido. Desde aquí recomendamos que aproveches estas apuestas en las competiciones que conozcas al menos un poco, ya que eso mitigará las posibilidades de error.

No obstante, si te gusta aventurarte en apuestas raras procura estar informado al máximo sobre las diferentes disciplinas que te interesen. Algunos de los tantos deportes que permiten apostar en vivo, son: fútbol, básquet, tenis, vóley, E-Sports, y varios más.

¿Sencillas o combinadas?

(CORTESÍA)

Las apuestas sencillas son aquellas que se basan en un solo evento, por lo cual la cuota está conformada únicamente por ese partido. Por el contrario, las combinadas se encargan de juntar varios partidos y la cuota total surge al multiplicar cada evento que vayas incluyendo. En las apuestas en directo es bastante complicado realizar apuestas múltiples ya que obligan al jugador a estar atento a varios partidos en simultáneo, de manera que no se recomienda hacerlo. Al momento de escoger un pick en directo, las sencillas son lo mejor.

Sin embargo, si amas la emoción extrema o simplemente quieres que las ganancias se incrementen de manera notable, bien podrías recurrir a las múltiples. Como cada cuota agregada se va multiplicando con las que ya hayas puesto, si saliera acertada estarías ganando muchísimo más dinero que con una sencilla, aunque el riesgo es muy superior.

¿Por qué es buena idea cerrar apuestas en directo antes de que terminen?

Prácticamente todas las casas de apuestas virtuales ofrecen la opción “cash out”, muy útil a la hora de cerrar un pick antes de que finalice y eliminar el peligro de que se vuelva en contra y finalmente no salga. Es perfecta para aquellos dubitativos que no confían demasiado o ven que el otro equipo está siendo muy superior y la apuesta corre serio riesgo de no salir bien.

Aunque lógicamente se pague menos, el cash out es una herramienta que vale la pena aprovechar porque da mucha tranquilidad y no es necesario rezar para que el partido termine de una vez. Además, cuando veas que se diluyen las chances de que salga acertada, podrías cerrar la apuesta y jugar el dinero recuperado en algún slot del casino.