Apoyarán con ventiladores a escuelas de La Laguna para hacer frente a las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas que se han registrado y las que se esperan durante esta temporada y dadas las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los planteles educativos en la región Laguna, el gobernador José Rosas Aispuro Torres anunció que se podrán emprender acciones emergentes como lo es el uso de ventiladores.

"Es un tema que está afectando a todo el norte del país, particularmente las temperaturas de La Laguna son de las altas de toda la entidad... estaremos en coordinación con los gobiernos municipales con la participación de la secretaria de Educación del estado. Habré de darle instrucciones al señor secretario Rubén Calderón para que veamos cómo apoyamos o al menos de manera emergente con ventiladores", dijo el gobernador..

El propósito es que los alumnos y maestros cuenten con las mejores condiciones para trabajar al interior del plantel.

"Que nos ayuden a que pueda haber una mejor movilidad del aire, y eso genere mejores condiciones para que se pueda llevar a cabo las actividades de carácter educativo, el apoyo tanto para nuestros maestros y desde luego para los alumnos que son la parte sustancial que es el objetivo del proceso de carácter educativo", detalló Rosas Aispuro.

Recientemente, el subsecretario de Educación en la Región Laguna, Cuitláhuac Valdés, informó que la mayoría de los 1206 planteles de educación básica no cuentan con las condiciones necesarias para hacer frente a las altas temperaturas.

Recordó en aquella ocasión que las escuelas vienen de 17 meses de pandemia, en donde fueron vandalizados debido a la ausencia, ante el resguardo en el que se mantuvo el personal y los alumnos, por lo que solo fueron atendidas con lo más indispensable para regresar de forma presencial.

"Cuando menos se trabajó para generar las condiciones mínimas, también hay que decirlo y aceptarlo, que muchas de las escuelas pues no, desgraciadamente no tenemos las condiciones para en determinado momento mitigar las inclemencias del tiempo con altas temperaturas, entonces estamos entrando en la etapa de calor aquí en La Laguna, las temperaturas actuales que tenemos pues no son las mismas que vamos a tener en mayo y en junio", reconoció.