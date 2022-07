Apoyan a ocho 'Líderes del Mañana'

El Tecnológico de Monterrey campus Laguna dio la bienvenida a la novena generación de "Líderes del Mañana", un programa que este año apoyará con una beca del 100 por ciento a ocho jóvenes brillantes de la región para que puedan realizar sus estudios profesionales en esta institución educativa. "Líderes del Mañana" busca formar líderes talentosos y sensibles que impacten positivamente a la comunidad.

Junto con sus familias y representantes de las preparatorias de donde egresaron, los nuevos alumnos del Tec recibieron el diploma que acredita la entrega de la beca. Se trata de Ángeles Teresa Cisneros Aguilar, egresada del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12; Ángel Emilio Esquivel Álvarez, egresado del Colegio Cervantes de Torreón; Kevin Daniel Hernández Rivera, egresado del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 4; Pamela Janeth Martín del Campo Hernández, egresada del Instituto Británico; Ana Luisa Martínez Rosales, egresada de la Academia Villa de Matel; Dana Sofía Pineda Quistián, egresada de la Escuela de Bachilleres Aguanueva; Sofía Puente Méndez, egresada del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 159 y Valeria Aranza Cerda Ochoa, egresada del Colegio Americano de Torreón.

Todos ellos, son parte de los 200 integrantes de la novena generación de Líderes del Mañana en toda la República Mexicana. Se trata de jóvenes con capacidades cognitivas, de liderazgo social y de ejecución sobresalientes y con alto nivel académico.

La ceremonia fue encabezada por Alberto Allegre del Cueto, presidente del Consejo de Educación y Tecnología de La Laguna, A.C; (ETLAC); Eduardo Javier Arrambide Leal, director del Tecnológico de Monterrey campus Laguna y Elisa López García, líder de mercado Torreón-Saltillo de Sorteos Tec, además de los directores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Adria Imelda Prieto Hinojosa y la Escuela de Negocios, Pedro Antonio Martínez Acosta.

Alberto Allegre del Cueto, presidente de ETLAC; felicitó a los ocho jóvenes por ser parte de la familia Líderes del Mañana, "quiero que sepan que si ustedes están aquí es por su mérito, por lo que ustedes son, por el esfuerzo que han hecho y por eso les pedimos que se sientan muy orgullosos de estar aquí".

La iniciativa Líderes del Mañana surgió en el 2013, en el marco del 70 aniversario de la institución. Este programa se creó con apoyo de Sorteos Tec y donantes particulares como EXATEC y empresarios. En la actualidad, hay mil 728 estudiantes en todo el país que han recibido este apoyo desde hace nueve años. 71 jóvenes laguneros han obtenido esta distinción que les ha permitido realizar sus estudios profesionales en el Tecnológico de Monterrey sin costo alguno.