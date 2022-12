'Aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a pitar el penal',dice Wojciech Szczęsny de Polonia

El arquero de Polonia, Wojciech Szczęsny reveló una historia "detrás de escena", que ocurrió entre él y el argentino Leo Messi, durante el encuentro entre los polacos y argentinos en el Mundial de Qatar 2022.

Según contó el guardameta polaco, cuando el árbitro fue al VAR para verificar si había penal a favor de Messi, Szczęsny le hizo una apuesta a Messi.

"Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal... así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen... No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", contó el portero en tono de broma para el canal de televisión TV2 de Noruega.

De la jugada dijo: "Inmediatamente, le dije al árbitro que lo toqué (a Messi) con la mano en la cara, pero solo lo golpeé en un lado de la cara".

"Le dije que hubo contacto, pero no creo que haya penal. El árbitro decidió lo contrario y está bien", agregó, según rescató el portal A24.

Aunque hay que señalar que luego de la decisión del árbitro, logró evitar el gol de Messi.

Al final, ambos equipos lograron clasificar a los octavos de final, por un lado, Argentina como primero de su grupo, mientras que Polonia llega como segundo por tener mejor diferencia de goles con México.